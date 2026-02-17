Survivor adasında sirkeli su pazarlığı: Keremcem güne çörek otu ve chia tohumuyla başlıyor

Keremcem'in yıllara meydan okuyan fit görüntüsünün sırrı, her sabah aç karnına içtiği sirkeli suyun içine eklediği çörek otu, keten ve chia tohumu karışımı. Survivor 2026 kadrosunda yer alan şarkıcı, ada şartlarında bile bu alışkanlığını sürdürmek için özel pazarlık yaptığını açıkladı.