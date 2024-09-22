'Survivor 22' şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi! "Biz bir nikah yapıp geliyoruz" Sessiz sedasız...

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Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı'nın Sürpriz Evliliği

Ekranların en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nisa Bölükbaşı, bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile sessiz sedasız evlendi.