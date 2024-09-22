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'Survivor 22' şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi! "Biz bir nikah yapıp geliyoruz" Sessiz sedasız...

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile evlendi. Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 14:30 Güncelleme Tarihi22 Eylül 2024, 14:37
’Survivor 22’ şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi! Biz bir nikah yapıp geliyoruz Sessiz sedasız... 1

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı sevgilisi Yiğit İnandı ile dünyaevine girdi. İkilinin sürpriz nikahı sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu.

’Survivor 22’ şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi! Biz bir nikah yapıp geliyoruz Sessiz sedasız... 2

Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı'nın Sürpriz Evliliği

Ekranların en popüler yarışma programlarından biri olan Survivor sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nisa Bölükbaşı, bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile sessiz sedasız evlendi.

’Survivor 22’ şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi! Biz bir nikah yapıp geliyoruz Sessiz sedasız... 3

Survivor All Star 2022 sezonunda şampiyon olarak adını Survivor tarihine yazdıran Nisa, sakin ve sade bir nikah töreniyle hayatını İnandı ile birleştirdi.

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