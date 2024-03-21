Survivor 2024 Hilmi Cem'in eski sevgilisi de yarışmacıymış! O da Survivor'da! Fotoğraf ortaya bomba gibi düştü...

Survivor 2024 All-star tüm hızıyla devam ediyor. Çağan Atakan Arslan, Nagihan Karadere, Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Memiç, Damla Can, Ogeday Girişken gibi başarılı isimlerle şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Hilmi Cem'de başarısıyla en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Özellikle geçtiğimiz günlerde Ogeday ve Hakan'ın kavgasında epeyce sinirlendiği görülen Hilmi Cem'in eski sevgilisinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. Bir magazin sayfasının paylaşımına göre meğer Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi de gözlerimizin önün yanı Survivor'daymış. İkilinin ortaya çıkan fotoğrafına bakın...