Survivor 2024 Hilmi Cem'in eski sevgilisi de yarışmacıymış! O da Survivor'da! Fotoğraf ortaya bomba gibi düştü...

Survivor 2024 All-star tüm hızıyla devam ediyor. Çağan Atakan Arslan, Nagihan Karadere, Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Memiç, Damla Can, Ogeday Girişken gibi başarılı isimlerle şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Hilmi Cem'de başarısıyla en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Özellikle geçtiğimiz günlerde Ogeday ve Hakan'ın kavgasında epeyce sinirlendiği görülen Hilmi Cem'in eski sevgilisinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı. Bir magazin sayfasının paylaşımına göre meğer Hilmi Cem İntepe'nin sevgilisi de gözlerimizin önün yanı Survivor'daymış. İkilinin ortaya çıkan fotoğrafına bakın...
Hakan Hatipoğlu, Furkan Kızılay, Ogeday Girişken, Nagihan Karadere, Çağan Atakan Arslan, Aleyna Kalaycıoğlu gibi geçmiş dönemin sevilen yarışmacılarının bir araya geldiği 2024 Survivor All Star gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Survivor tarihinde bir kez şampiyonluk gören Hilmi Cem, en son Hakan ile Ogeyday'ın kavgasında gündeme gelmişti.
Ekranlara Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteriyle başlayan İntepe, daha sonra Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizilerde ve filmlerde rol aldı. 2016 yılında Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.