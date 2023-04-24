Survivor 2023’e katılan Berdan Mardini’nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Kameralar önünde kendisini ele verdi! Berdan’ın çocuklarıyla...
Survivor 2023'te ünlüler takımının en dikkat çeken isimlerinden olan Berdan Mardini, sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan diskalifiye olmuştu. Daha sonrasında da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Bayramın ikinci günü yavru vatan Kıbrıs'ta sahne alan Mardini, şimdi ise sır gibi sakladığı sevgilisiyle gündem oldu. Konserde sarışın sevgilisinin gözlerinin içine bakarak şarkı söyleyen şarkıcı, aşka geldi. Öte yandan genç kadının Mardini'nin çocukları ile çok iyi anlaşması da gözlerden kaçmadı. İşte Berdan Mardini'nin gözünden sakındığı biricik sevgilisi...
24.04.2023 09:32 - Son Güncelleme: 24.04.2023 09:32
Survivor 2023'e katılan ancak diskalifiye olan Berdan Mardini, yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.