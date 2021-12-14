Survivor 2022 kadrosu açıklandı Turabi Çamkıran yapıştırdı 'kim seçti bunları Acun abi kim izler bunları' All-Star'a gidemeyen Turabi...
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı! Geri sayım başladı. Eski sezonlardan iddialı yarışmacıların yeniden kozlarını paylaşacağı Survivor 2022'ye gitmesi beklenen isimlerden biri de, Survivor tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Turabi Çamkıran'dı. Ancak ne olduysa oldu Turbo Turabi lakaplı yarışmacı Survivor 2022 All-Star'a gidemedi. Turabi Çamkıran önceki gün Instagram'ından bir Survivor paylaşımı yaptı. Bakın neler dedi neler.
Eski Survivor yarışmacıları arasında öne çıkan Turabi geçtiğimiz günlerde açıklanan Survivor All Star kadrosunu paylaştı. Yarışmada olacağına dair imalı açıklamalar yapmasına rağmen kadroda olmayan Turabi kötü yorumlara da topluca yanıt verdi.
Survivor All Star kadrosunu açıklanınca adaya gidecek yarışmacılar gündem oldu. 3 kere yarışmaya katılan Turabi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kadroda olacağı imasında bulunmasına rağmen kadroda yer almadı.
Turabi açıklamasında "Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok" demişti. Ancak Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star yarışmacıları arasında Turabi Çamkıran yer almadı.
"KİM SEÇTİ BUNLARI?"
Turabi kadroda yer almasa da Acun Ilıcalı'ya ve yarışmacılara dair kötü yorumlara bir yanıt verdi. "Kim seçti bunları?", "Acun abi işi gücü bırakıp kim izler ki bu arkadaşları?" gibi yorumları paylaşan Turabi bu yorumlara şu yanıtı verdi:
"'Kim seçti bunları' diyenlerin aklında sorun ararım ki diyen de pek yoktur. Takımların ikisi de efsane. Şampiyonluğa herkes çok yakışıyor. Tahmin bile edemiyorum kim olur! Hepinize tek tek can-ı gönülden başarılar dilerim kardeşlerim. Umarım sakatlanmadan güzel bir sezon geçirirsiniz."
İŞTE SURVIVOR ALL STAR ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER KADROSU
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı! Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayılırken programın hayranları "Survivor All Star yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2022 ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor yeni sezon detayları!