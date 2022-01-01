Survivor 2022 fragmanı yayınlandı kavga çıktı 'adam etmesini iyi biliriz ' Acun Ilıcalı'nın intihar timi Yasin, Mert, Hakan, Sercan...
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı ve büyük heyecan için artık geri sayım başladı. Eski sezonlardan iddialı yarışmacıların yeniden kozlarını paylaşacağı Survivor 2022 için açıklanan kadronun sonunda merakla beklenen fragmanı da yayınlandı. Yarışmacıların birbirinden iddialı mottolarıyla yer aldığı fragman sonrası ortalık karıştı. Survivor yorumcularından Hakan Hatipoğlu'nun yaptığı yorum sonrası Mert Öcal, Furkan Kızılay ve Yasin Obuz küplere bindi. İşte yaşananlar.
Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı, Twitter hesabından Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımı ilk fragmanını yayınladı.
tv8'in sahibi ve ayrıca yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından Survivor 2022 All Star Ünlüler takımının ilk fragmanını yayınladı.
Survivor'da bunlar yaşanırken yarışmacılar arasında ortalık birbirine girdi.
Twitter hesabında Survivor All Star'da yarışmacı performanslarına ilişkin tahminlerini paylaşan Hakan Hatipoğlu'nun Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler ve Ardahan Uzkanbaş'a listede yer vermemesi ve bazı isimlerin performansının düşük olacağına yönünde tahminde bulunması yarışma öncesi tartışmalara sebep oldu.
"BOŞ YAPMAYA DEVAM ET"
Hatipoğlu'na ilk tepki Yasin Obuz'dan geldi. Obuz, "Bizi adamdan saymayanı, adam etmesini iyi biliriz. Boş yapmaya devam et...O algılarınızı yerle bir edeceğim eyvallah" diyerek cevap verdi.