Survivor 2022 fragmanı yayınlandı kavga çıktı ’adam etmesini iyi biliriz ’ Acun Ilıcalı’nın intihar timi Yasin, Mert, Hakan, Sercan...

Twitter hesabında Survivor All Star'da yarışmacı performanslarına ilişkin tahminlerini paylaşan Hakan Hatipoğlu'nun Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler ve Ardahan Uzkanbaş'a listede yer vermemesi ve bazı isimlerin performansının düşük olacağına yönünde tahminde bulunması yarışma öncesi tartışmalara sebep oldu.