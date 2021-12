Survivor 2022 çekimine kan bulaştı Acun Ilıcalı’nın nutku tutuldu! Bunca sezondur hiç olmadı ama All-Star apar topar hastaneye...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinde daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken All Star için ise Acun Ilıcalı, "Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar" yorumunda bulunmuştu.