Survivor 2022 çekimine kan bulaştı Acun Ilıcalı ve ekibinin eli ayağı birbirine girdi! Stüdyoda kargaşa ve yardım çığlıkları
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı ve büyük heyecan için artık geri sayım başladı. Eski sezonlardan iddialı yarışmacıların yeniden kozlarını paylaşacağı Survivor 2022 için açıklanan kadroda yerini alan yarışmacılar için reklam çekimi yapıldı. Ancak bu reklam çekimlerinde Survivor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. İşte detaylar...
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinde daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken All Star için ise Acun Ilıcalı, "Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar" yorumunda bulunmuştu.
Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasında kimlerin olacağı ise Acun Ilıcalı tarafından bizzat açıklanmıştı. Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Adem Kılıççı, Avatar Atakan, Batuhan Karacakaya, Birsen Tokgöz, Sema Aydemir, Merve Aydın gibi isimler ünlüler kadrosunda yer alırken; Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu ve Seda Ocak gibi isimler ise gönüllüler takımında yer alacaktı.