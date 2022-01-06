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Haberler Magazin Survivor 2022 'All Star' kadrosunda şampiyonluğu alacak isimleri açıkladı Çağan Atakan... Survivor Atakan bakın kimleri işaret etti

Survivor 2022 'All Star' kadrosunda şampiyonluğu alacak isimleri açıkladı Çağan Atakan... Survivor Atakan bakın kimleri işaret etti

Survivor 2022 'All Star' kadrosunda şampiyonluğu alacak isimleri açıkladı Çağan Atakan... Survivor Atakan, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı ve büyük heyecan için artık geri sayım başladı. İlk bölümü 15 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak 'Survivor All Star 2022' kadrosunda yer alan Çağan Atakan Arslan, final koltuğunda kendisinin yanında oturacağını düşündüğü yarışmacıları sıraladı. Bir kanalda yayınlanan canlı yayına katılan Avatar Atakan, yarışma sürecinde zorlanacağı tek konuyu da anlattı.

06.01.2022 13:24 - Son Güncelleme: 06.01.2022 13:33
Survivor 2022 ’All Star’ kadrosunda şampiyonluğu alacak isimleri açıkladı Çağan Atakan... Survivor Atakan bakın kimleri işaret etti

Survivor 2022 'All Star' kadrosunda şampiyonluğu alacak isimleri açıkladı Çağan Atakan... Survivor Atakan bakın kimleri işaret etti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor 2022 ’All Star’ kadrosunda şampiyonluğu alacak isimleri açıkladı Çağan Atakan... Survivor Atakan bakın kimleri işaret etti

2016 yılında katılığı Survivor yarışmasını şampiyon tamamlayan Çağan Atakan Arslan, TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına konuk oldu. 'Avatar' lakaplı sporcu, rakiplerinden bahsetti.

Survivor 2022 ’All Star’ kadrosunda şampiyonluğu alacak isimleri açıkladı Çağan Atakan... Survivor Atakan bakın kimleri işaret etti

"GÖZÜMÜN GÖRDÜĞÜNDEN KORKMAM"
Survivor Atakan, sunucuların "Gözünü korkutan bir rakibin var mı?" şeklindeki sorusuna, "Allah izin verirse seyircileriminiz desteğiyle şampiyon olacağım. Gözümü kimse korkutamaz. Gözümün gördüğünden korkmam" yanıtını verdi.

Survivor 2022 ’All Star’ kadrosunda şampiyonluğu alacak isimleri açıkladı Çağan Atakan... Survivor Atakan bakın kimleri işaret etti

Eski şampiyon, "Tüm yarışmacılar çok iyi hazırlanmış. Fiziksel olarak güçlüler. Gerginlik ve kaosu seviyorsanız bu seneyi izleyin. Bu sene bu işlerin eksik olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor 2022 ’All Star’ kadrosunda şampiyonluğu alacak isimleri açıkladı Çağan Atakan... Survivor Atakan bakın kimleri işaret etti

"OĞLUM ÜZÜLMESİN DİYE HEP GÜLECEĞİM"
Yarışmada ailesinden uzak kalacağı için zorlanacağını belirten Atakan Arslan, "Zorluklarla mücadele etmek hoşuma gidiyor ama oğlum Aslan ve eşimden ayrı kalacağım, o beni zorlayacak.

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