Survivor 2022 'All Star' kadrosunda şampiyonluğu alacak isimleri açıkladı Çağan Atakan... Survivor Atakan bakın kimleri işaret etti
Survivor 2022 'All Star' kadrosunda şampiyonluğu alacak isimleri açıkladı Çağan Atakan... Survivor Atakan, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı ve büyük heyecan için artık geri sayım başladı. İlk bölümü 15 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak 'Survivor All Star 2022' kadrosunda yer alan Çağan Atakan Arslan, final koltuğunda kendisinin yanında oturacağını düşündüğü yarışmacıları sıraladı. Bir kanalda yayınlanan canlı yayına katılan Avatar Atakan, yarışma sürecinde zorlanacağı tek konuyu da anlattı.
06.01.2022 13:24
- Son Güncelleme: 06.01.2022 13:33
Survivor 2022 'All Star' kadrosunda şampiyonluğu alacak isimleri açıkladı Çağan Atakan... Survivor Atakan bakın kimleri işaret etti...
2016 yılında katılığı Survivor yarışmasını şampiyon tamamlayan Çağan Atakan Arslan, TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına konuk oldu. 'Avatar' lakaplı sporcu, rakiplerinden bahsetti.