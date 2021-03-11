Survivor 2021 gönüllüler yarışmacıları da ünlüler kadar ünlü çıktı! Bu işte bir terslik var hepsi oradan oraya gezmiş

Gönüllüler takımına yedeklerden katılan bir çocuk annesi Öykü Bulut, 2008 yılında Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında derece elde etmiş. Bu yarışmanın ardından da 2012 yılında Miss Turkey'de 20 numaralı yarışmacı olarak yer almış. Star TV ekranlarında yayınlanan canlı yayında kendisini gördük.