Survivor 2021 gönüllüler yarışmacıları da ünlüler kadar ünlü çıktı! Bu işte bir terslik var hepsi oradan oraya gezmiş
Survivor 2021 TV 8 ekranlarında haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diskalifiyelerin damgasını vurduğu 2021 sezonunda en çok konuşulan konulardan biri de gönüllüler yarışmacılarının ekran geçmişleri oldu. Acun Ilıcalı 'benim buraya tanıdıklarımın da geldiği sık sık oluyor' açıklamasının ardından da yine 'Survivor yarışmacıları torpilli mi?' soruları sorulmaya devame diyor. Survivor 2021 gönüllüler takımının yarışmacılarının çoğu daha önce yüzlerine aşina olduğumuz isimler çıktı. Sizlere de kimleri hangi yapımlarda gördük sorusunun yanıtını derledik. Çok şaşıracaksınız.
11.03.2021 11:41
- Son Güncelleme: 11.03.2021 11:41
TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Survivor 2021, kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor.