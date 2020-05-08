RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor 2020'ye veda eden Aşkım Burçe Tunay'dan şok itiraf! 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

Survivor 2020'den elenen Aşkım Burçe Tunay'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Survivor 2020'de iki yarışmacısının diskalifiye olmasının ardından 'Ünlüler Takımı'na dahil olan Aşkım Burçe Tunay, son yapılan eleme konseyinde adaya veda etmişti. Survivor Aşkım, 'Gönüllüler Takımı' ve yarışmacı arkadaşı Nisa itirafı ile gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2020'den elenen Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç?

08.05.2020 13:17 - Son Güncelleme: 08.05.2020 13:54
Survivor 2020'ye veda eden Aşkım Burçe Tunay'dan şok itiraf! 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

Survivor 2020'ye son elemede veda eden Aşkım Burçe Tunay'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Survivor'da sürpriz bir şekilde elenen Survivor Aşkım, Survvior Panorama'da merak edilenleri ve adadaki bilinmeyenleri yanıtladı. İşte Aşkım'ın açıklamalarından satır başları...

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Survivor 2020'ye veda eden Aşkım Burçe Tunay'dan şok itiraf! 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

Survivor Nisa'nın davranışlarını değerlendiren Aşkım, Nisa ile çok iyi anlaştığını ve dışarıda da görüşeceğini söylerken, "Nisa'ya şaşırıyorduk, her şey çok iyiyken birden morali bozuluyordu. Asla onu da suçlamıyorum burası çok zor bir yer. Psikolojik olarak çok büyük bir savaş veriyoruz. Tek şaşırdığım nokta, Nisa oyundan düşüyor, ağlayıp oyunu bırakıyor.

Survivor 2020'ye veda eden Aşkım Burçe Tunay'dan şok itiraf! 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

Takım arkadaşları kameralar yokken çok sinirleniyorlar, 'daha ne yapacağız, nasıl yükselteceğiz' diye söyleniyorlar. Kameraların önüne gelince de hepsi Nisa'ya destek oluyordu. Biz bu duruma çok şaşırıyorduk. Evrim ve Ardahan çok yapıyordu. Sadece Cemal Can hiç söylenmiyordu. Onlar da çok yakın onun dışında duyuyorduk, söylemleri.

Survivor 2020'ye veda eden Aşkım Burçe Tunay'dan şok itiraf! 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

"ERSİN ABİ YIKILIR "
Eğer Ersin abi köpeğinin öldüğünü öğrenirse yıkılır. Çünkü köpeği onun için çok ama çok değerli, burada belki en çok özlediği şey köpeğidir. Adaya boya getirdiler, Ersin abi barakanın her yerine köpeği Mes'in adını yazdı.

Survivor 2020'ye veda eden Aşkım Burçe Tunay'dan şok itiraf! 'Kameralar yokken Nisa'ya...'

"KÖTÜ DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM"
Survivor Aşkım, konseyde Ünlüler Takımı'nın yaptığı stratejiyi anlattı. Mert beni yazın, SMS'te güçlü isimler çıkarırız" dedi ve "Ben yine de her şeye rağmen kötü düşünmek istemiyorum, beni bilerek elediğini düşünmüyorum." dedi.

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