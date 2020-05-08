Survivor 2020'ye veda eden Aşkım Burçe Tunay'dan şok itiraf! 'Kameralar yokken Nisa'ya...'
Survivor 2020'den elenen Aşkım Burçe Tunay'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Survivor 2020'de iki yarışmacısının diskalifiye olmasının ardından 'Ünlüler Takımı'na dahil olan Aşkım Burçe Tunay, son yapılan eleme konseyinde adaya veda etmişti. Survivor Aşkım, 'Gönüllüler Takımı' ve yarışmacı arkadaşı Nisa itirafı ile gündeme bomba gibi düştü. Survivor 2020'den elenen Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç?
Survivor Nisa'nın davranışlarını değerlendiren Aşkım, Nisa ile çok iyi anlaştığını ve dışarıda da görüşeceğini söylerken, "Nisa'ya şaşırıyorduk, her şey çok iyiyken birden morali bozuluyordu. Asla onu da suçlamıyorum burası çok zor bir yer. Psikolojik olarak çok büyük bir savaş veriyoruz. Tek şaşırdığım nokta, Nisa oyundan düşüyor, ağlayıp oyunu bırakıyor.
Takım arkadaşları kameralar yokken çok sinirleniyorlar, 'daha ne yapacağız, nasıl yükselteceğiz' diye söyleniyorlar. Kameraların önüne gelince de hepsi Nisa'ya destek oluyordu. Biz bu duruma çok şaşırıyorduk. Evrim ve Ardahan çok yapıyordu. Sadece Cemal Can hiç söylenmiyordu. Onlar da çok yakın onun dışında duyuyorduk, söylemleri.