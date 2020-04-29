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Survivor 2020'deki villa kimin? Acun Ilıcalı açıklamamıştı ancak gerçek ortaya çıktı! Büyük ödül olan villa meğer...

Acun Ilıcalı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler mücadelesinde yumruk yumruğa birbirine giren yarışmacılar Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz, villa ödülü oyunundaki davranışları nedeni ile oyundan ihraç edilmişti. Acun Ilıcalı, 'büyük ödül' olarak sunduğu lüks malikanenin kime ait olduğunu, ev sahibinin özel isteği ile söylemeyeceğini sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti. Ancak Survivor 2020'deki villanın kimin olduğu ortaya çıktı! İşte 2020 Survivor 52. bölümdeki villanın sahibi olan ünlü isim...

29.04.2020 15:30 - Son Güncelleme: 29.04.2020 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





