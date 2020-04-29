RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor 2020'deki villa kimin? Acun Ilıcalı açıklamamıştı ancak gerçek ortaya çıktı! Büyük ödül olan villa meğer...

Acun Ilıcalı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler mücadelesinde yumruk yumruğa birbirine giren yarışmacılar Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz, villa ödülü oyunundaki davranışları nedeni ile oyundan ihraç edilmişti. Acun Ilıcalı, 'büyük ödül' olarak sunduğu lüks malikanenin kime ait olduğunu, ev sahibinin özel isteği ile söylemeyeceğini sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti. Ancak Survivor 2020'deki villanın kimin olduğu ortaya çıktı! İşte 2020 Survivor 52. bölümdeki villanın sahibi olan ünlü isim...

29.04.2020 15:30 - Son Güncelleme: 29.04.2020 15:32
Survivor 2020'deki villa kimin? Acun Ilıcalı açıklamamıştı ancak gerçek ortaya çıktı! Büyük ödül olan villa meğer...

Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler, 20 Nisan Pazartesi günü herkesin hayalini süsleyen muhteşem bir ödül için karşı karşıya geldi.

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Survivor 2020'deki villa kimin? Acun Ilıcalı açıklamamıştı ancak gerçek ortaya çıktı! Büyük ödül olan villa meğer...

Acun Ilıcalı, Survivor 52. bölümünde kazanan takımın, dünyaca ünlü bir sanatçının muhteşem malikanesinde güzel bir gün geçireceğini açıkladı.

Survivor 2020'deki villa kimin? Acun Ilıcalı açıklamamıştı ancak gerçek ortaya çıktı! Büyük ödül olan villa meğer...

Ödülün kazananı ise Ünlüler Takımı oldu.

Kıyasıya süren mücadelede oyunu kazanan Ünlüler takımı, annelerinin göndermiş olduğu yemekleri de yedi.

Survivor 2020'deki villa kimin? Acun Ilıcalı açıklamamıştı ancak gerçek ortaya çıktı! Büyük ödül olan villa meğer...

Ünlüler takımı, sabah ise çok güzel bir kahvaltı ile güne başladı.

Survivor 2020'deki villa kimin? Acun Ilıcalı açıklamamıştı ancak gerçek ortaya çıktı! Büyük ödül olan villa meğer...

Acun Ilıcalı, malikanenin sahibini açıklamazken sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti.

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