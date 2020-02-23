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Survivor 2020 yarışmacısı olan Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan yürek sızlatan itiraf!

Survivor 2020 16 Şubat'ta ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlara geldi. Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, babasıyla ilgili itirafıyla yürek burktu. Survivor'ın ilk bölümünden bu yana sessiz tavırları ve oyunlardaki performansıyla dikkat çeken Tayfun Erdoğan'ın bu akşam yayınlanacak olan Survivor yeni bölüm tanıtımında, babası Emrah hakkında söyledikleri çok konuşuldu. "İstenmeyen çocuk" olarak büyüyen 29 yaşındaki Survivor yarışmacısı Tayfun, Emrah hakkında bakın neler söyledi...

23.02.2020 18:07 - Son Güncelleme: 23.02.2020 18:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





