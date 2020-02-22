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Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın kuzeni Babil'in oyuncusu çıktı

Survivor 2020 hızlı başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabeti izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her iki takımdan bazı isimler öne çıkıyor. Onlardan biri Barış Murat Yağcı. Yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken 1991 İzmir doğumlu Barış Murat Yağcı bir dönem profesyonel basketbol oynadı ama oyunculuk kariyeri onun tanınmasını sağladı. Peki Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın Babil dizisinde rol alan ünlü yıldız ile akraba olduklarını biliyor muydunuz? İşte başta Barış Murat Yağcı olmak üzere ünlülerin akrabalıkları.

22.02.2020 15:23 - Son Güncelleme: 22.02.2020 15:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





