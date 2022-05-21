Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile Hande Yener’in dansı olay oldu! Önünde diz çöktü! Son hareketi çok konuşuldu
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ile Hande Yener'in dansı olay! Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasının 2020 sezonunda şampiyon olan Cemal Can Canseven, ünlü şarkıcı Hande Yener'i dinlemeye gitti. Konser sırasında Hande Yener ile dans eden fenomen yarışmacının o görüntüleri, kısa sürede gündem oldu. Canseven'in dansın sonunda şarkıcıya sarılırken poposuna vurması dikkat çekti. Öte yandan Hande Yener'in dekolteli kostümü de çok konuşuldu. İşte Cemal Can ile Hande Yener'in sosyal medyayı sallayan o dansı...
21.05.2022 01:52 - Son Güncelleme: 21.05.2022 01:52
Hande Yener, dün akşam Miami'de bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gidenler arasında Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven de yer aldı.
Konser sırasında Hande Yener ile dans eden fenomen yarışmacının o görüntüleri, kısa sürede gündem oldu.
Şarkılarıyla seyirciyi coşturan sanatçıya sahnede eşlik eden Cemal Can Canseven'in dansın sonunda şarkıcıya sarılırken poposuna vurması ise dikkat çekti.