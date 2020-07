Haberler Galeri Magazin Survivor 2020 finalisti Cemal Can Canseven'in bu hali olay! Estetikli mi estetiksiz mi?

Survivor 2020'nin finalistleri belli oldu. Önceki akşam gerçekleşen elemede Yasin Obuz Survivor'a veda ederken, SMS sıralamasına göre ikinci finalist olan Cemal Can, büyük sevinç yaşadı. Cemal Can, finalist olmasının ardından, duygularına hakim olamadı ve gözyaşlarına boğuldu. Büyük heyecanla Survivor'da sona yaklaşırken, finalistlerden Cemal Can Canseven'in eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Survivor 2020'nin 24 yaşındaki yarışmacısı Cemal Can Canseven'in yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler çok şaşırdı. İşte Survivor 2020 finalisti Cemal Can Canseven'in eski hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

