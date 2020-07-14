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Survivor 2020 finalisti Cemal Can Canseven'in bu hali olay! Estetikli mi estetiksiz mi?

Survivor 2020'nin finalistleri belli oldu. Önceki akşam gerçekleşen elemede Yasin Obuz Survivor'a veda ederken, SMS sıralamasına göre ikinci finalist olan Cemal Can, büyük sevinç yaşadı. Cemal Can, finalist olmasının ardından, duygularına hakim olamadı ve gözyaşlarına boğuldu. Büyük heyecanla Survivor'da sona yaklaşırken, finalistlerden Cemal Can Canseven'in eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Survivor 2020'nin 24 yaşındaki yarışmacısı Cemal Can Canseven'in yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler çok şaşırdı. İşte Survivor 2020 finalisti Cemal Can Canseven'in eski hali ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

14.07.2020 14:02 - Son Güncelleme: 14.07.2020 14:05
Survivor 2020 finalisti Cemal Can Canseven'in bu hali olay! Estetikli mi estetiksiz mi?

Geri sayım başladı. Survivor 2020 final bölümü yaklaşırken, finalistlerden Cemal Can Canseven, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Survivor finalisti Cemal Can'ın yıllar içerisindeki değişimini görmeye hazır mısınız?

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Survivor 2020 finalisti Cemal Can Canseven'in bu hali olay! Estetikli mi estetiksiz mi?

İşte başta Cemal Can Canseven olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Survivor 2020 finalisti Cemal Can Canseven'in bu hali olay! Estetikli mi estetiksiz mi?

FAHRİYE EVCEN

Survivor 2020 finalisti Cemal Can Canseven'in bu hali olay! Estetikli mi estetiksiz mi?

HÜLYA AVŞAR

Survivor 2020 finalisti Cemal Can Canseven'in bu hali olay! Estetikli mi estetiksiz mi?

EMINA JAHOVIC

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