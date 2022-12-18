Sürahi Nine'nin kızını görenlerin nutku tutuldu meğer o da oyuncuymuş! İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın'ın kızına bakın: "Annesinin kopyası olmuş"

Bazen kaynana, bazen bir dolandırıcı, bazen öğrenci, bazen de bir zampara... Her tipe bürünür, evlerimize konuk olurdu.

"Kakılmış" karakteriyle kadına şiddete dikkat çekti, "Sürahi Hanım" ile gelin-kaynana çatışmalarını ortaya serdi. "Alican" ile öğrencinin halinden anladı, "Başbayan" ile hicivler yarattı...