Sürahi Nine'nin kızını görenlerin nutku tutuldu meğer o da oyuncuymuş! İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın'ın kızına bakın: "Annesinin kopyası olmuş"
Sürahi Nine'nin kızını görenlerin nutku tutuldu meğer o da oyuncuymuş! İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın'ın kızına bakın... Türkiye'de mizah denilince akla gelen kadın isimlerden olan Yasemin Yalçın'ın eşi ve kızları sosyal medya gündeminde. 90'lı yıllarda yayınlanan İnce İnce Yasemince programı ile 7'den 70'e herkesi kahkahaya boğan Yasemin Yalçın hayat verdiği karakterleriyle hafızalara kazınmıştı. Gülazer, Şuayip, Sürahi Nine, Kakılmış gibi tiplemeleriyle güldüren Yasemin Yalçın şimdilerde 58 yaşında... Eylül Ateşler ve Eda İlbey adında iki evladı olan Yasemin Yalçınkaya'nın kızıyla benzerliği gündeme bomba gibi düştü.
"ANNESİNİN KOPYASI OLMUŞ"
Sürahi Nine'nin kızını görenlerin nutku tutuldu meğer o da oyuncuymuş! İlyas İlbey ile Yasemin Yalçın'ın kızına bakın, "Annesinin kopyası olmuş" yorumları havada uçuştu.
Bazen kaynana, bazen bir dolandırıcı, bazen öğrenci, bazen de bir zampara... Her tipe bürünür, evlerimize konuk olurdu.
"Kakılmış" karakteriyle kadına şiddete dikkat çekti, "Sürahi Hanım" ile gelin-kaynana çatışmalarını ortaya serdi. "Alican" ile öğrencinin halinden anladı, "Başbayan" ile hicivler yarattı...
Birbirinden hafızalara kazınan tiplemeleriyle 7'den 70'e herkesin tanıdığı Yasemin Yalçınkaya'nın ilk eşi Halil Ateşler ile Eylül Ateşler (d.29 Eylül 1986) adında bir kız çocuğu var.
İkinci evliliğini İlyas İlbey'le gerçekleştiren Yasemin Yalçınkaya'nın bu evlilikten de Eda İlbey adında bir kızı dünyaya geldi.
Yasemin Yalçınkaya ile büyük kızını yan yana görenler şaşkınlığını gizleyemiyor, "Annesinin kopyası olmuş" yorumları yapıyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...