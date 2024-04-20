PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Fraye sessizliğini bozdu: Kardeşlerim kadar şanslı değildim...

Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a açtığı babalık davasının ardından Türkiye'nin gündemine oturan anne Suphiye Orancı'nın sırları bir bir Müge Anlı canlı yayınında etrafa dökülmeye başladı. Yıllar önce dört kızını terk edip Almanya'ya yerleşen Suphiye Orancı'nın bugüne kadar hiç konuşmayan en büyük kızı Fraye, yurtta yaşadıklarını ve hayat öyküsünü ilk kez anlattı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Nisan 2024, 12:05 Güncelleme 25 Nisan 2024, 10:43
Suphiye Orancı’nın en büyük kızı Fraye sessizliğini bozdu: Kardeşlerim kadar şanslı değildim... 1

Metin Akpınar'ın biyolojik babası olduğunu mahkeme kararı ile ispatlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Suphiye Orancı’nın en büyük kızı Fraye sessizliğini bozdu: Kardeşlerim kadar şanslı değildim... 2

Almanya'da yaşayan ve adını Sofia olarak değiştiren Suphiye Orancı'nın 80'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde figüranlık yaptığı ortaya çıktı. Orancı'nın İbrahim Tatlıses'in başrollerini Hülya Avşar ile paylaştığı 'Aşıksın', Seda Sayan ile paylaştığı 'Yorgun' ve Perihan Savaş ile paylaştığı 'Yalan' ve Mine Çayıroğlu ile paylaştığı 'Sarhoş' filmlerinde rol aldığı tespit edildi.

Suphiye Orancı’nın en büyük kızı Fraye sessizliğini bozdu: Kardeşlerim kadar şanslı değildim... 3

BABASI UĞUR DÜNDAR DEĞİL

Orancı'nın 2. çocuğu olan Dilara Gülatan'ın babasının Uğur Dündar olduğunu öne sürerek dava açtığı ortaya çıktı. Müge Anlı'nın programına bağlanan bir kadın,Orancı ile o dönemler yakın arkadaş olduklarını belirterek, Dilara'nın babasının Dündar değil yeşilçam artisti olduğunu söyledi.

SON DAKİKA