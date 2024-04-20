Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Fraye sessizliğini bozdu: Kardeşlerim kadar şanslı değildim...

1 Metin Akpınar'ın biyolojik babası olduğunu mahkeme kararı ile ispatlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

2 Almanya'da yaşayan ve adını Sofia olarak değiştiren Suphiye Orancı'nın 80'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde figüranlık yaptığı ortaya çıktı. Orancı'nın İbrahim Tatlıses'in başrollerini Hülya Avşar ile paylaştığı 'Aşıksın', Seda Sayan ile paylaştığı 'Yorgun' ve Perihan Savaş ile paylaştığı 'Yalan' ve Mine Çayıroğlu ile paylaştığı 'Sarhoş' filmlerinde rol aldığı tespit edildi.