Süperstar Ajda Pekkan'dan özel açıklamalar: Güçlü, merhametli bir devletiz, bu gurur hepimizin
Türk müziğinin dünyaya açılan yüzü olan Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen hala zirvede. Duruşuyla, kariyeri ve karakteriyle Türkiye'nin gıpta ile baktığı isimlerden biri olan Ajda Pekkan, kendi tarzı ve markasını yaratan bir deha. Dünyaya açılan ilk sanatçılarımızdan biri olan Ajda Pekkan, yurt dışında çok daha iyi başarılar elde edebileceğini ama hep yalnız bırakıldığını açıkladı. Pekkan, 'Güçlü bir ülkenin insanı olmanın gururunu yaşıyorum.' dedi. İşte Ajda Pekkan o açıklamaları.
Türk müziğinin öncü isimlerinden biri olan 74 yaşında Ajda Pekkan, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla 'Süperstar' lakabını ne kadar çok hakettiğini bir kez daha gösterdi. Sabah'a açıklamalarda bulunan Ajda Pekkan kariyerine ve özel hayatına dair pek bilgi verdi. İşte Ajda Pekkan'ın o açıklamaları...
'HEP ŞIK OLMALIYIM'
Türkiye'de birçok kadına rol modelsiniz. Tüm yaşamınız bir mercek altında takip ediliyor ve örnek alınıyor. Bu durum size ne gibi sorumluluklar getiriyor?
Aslında tüm bunları devamlı düşünürsek biri bizi gözetliyor gibi bir durum ortaya çıkar ve rahat hareket edemezsiniz sanırım. Sizlerden gelen güzel dönüşler sayesinde tüm bunları duyuyorum ve biliyorum ama ben asla saçımın modeli veya rengi moda olsun diye yaşamıyorum. Veya giydiğim kıyafetler en şık seçilsin diye de kurgularım yok. Beğendiğim şeyleri giyiyorum. Bu saydığınız konular içerisinde her şey tamamen benim zevklerimle şekilleniyor. Sevenlerim de bunları zaman içinde öyle güzel benimsedi ki, Ajda Pekkan markasının ortaya çıkmasının hikayesi de böyle oldu. Bu durumun bazı sorumlulukları var elbet. Mesela önemli bir davet için en şık kombinasyonu yaparsınız doğal olarak değil mi? Ama evde, sporda veya işte daha rahat şeyler tercih edebilirsiniz. Ama Ajda Pekkan'ın bunu yapma lüksü yok. Bu sorumluluk onu her şartta şık görünmeye zorluyor. İşin bu kısmı işte biraz yorucu oluyor tabii...
Dünyaya açılan ilk sanatçılarımızdan birisiniz. Zorluklar yaşadınız mı bu süreçte?
Tabii ki zorluklarla karşılaştım. Çünkü o yıllarda kendimizi gösterebilmek ve tanıtabilmek, şarkılarımızı dinletebilmek için şimdiki gibi dijital platformlar yoktu. Gerçekten hem ülkemi tanıtmak, hem de kariyerimi planlamak açısından çok çalıştım, çok emek sarf ettim.
Yurt dışında istediğiniz başarıyı yakalayabildiniz mi?
Daha iyi başarılar yakalayabilir miydim? Tabii ki, ama o dönemlerde hep tek başıma kaldım. Yanımda müzik sektöründen bana eşlik edecek kimse olamadı. Yalnız başıma mücadele etmek zorunda kaldım. Hep tek başıma savaştım bu yolculuk süresince, bu durum beni yordu. O yıllarda çok zor koşullarda çalıştım, ben sadece kendi müziğim için değil, ülkemi temsil etmek açısından da mücadele ediyordum.
Ama şimdiki gibi yaptığınız çalışmaları internet üzerinden dünyanın her yerine paylaşabilme imkanı olsaydı tabii ki çok şey daha farklı olabilir, daha geniş geniş kitlelere ulaşabilirdi. Tokyo'dan Yunanistan'a, Almanya'dan İspanya'ya, Fransa'ya kadar dünyanın çok yerinde temsil ettim ülkemi, Olympia'da konser verdim. Bu özel günleri yaşadığım için kendi adıma ve ülkem adına çok gururluyum. O günlere dair dileğim de yurt dışında verdiğim konserlerin arşivlenip, yayınlanması.