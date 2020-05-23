Süperstar Ajda Pekkan'dan özel açıklamalar: Güçlü, merhametli bir devletiz, bu gurur hepimizin

'HEP ŞIK OLMALIYIM'



Türkiye'de birçok kadına rol modelsiniz. Tüm yaşamınız bir mercek altında takip ediliyor ve örnek alınıyor. Bu durum size ne gibi sorumluluklar getiriyor?



Aslında tüm bunları devamlı düşünürsek biri bizi gözetliyor gibi bir durum ortaya çıkar ve rahat hareket edemezsiniz sanırım. Sizlerden gelen güzel dönüşler sayesinde tüm bunları duyuyorum ve biliyorum ama ben asla saçımın modeli veya rengi moda olsun diye yaşamıyorum. Veya giydiğim kıyafetler en şık seçilsin diye de kurgularım yok. Beğendiğim şeyleri giyiyorum. Bu saydığınız konular içerisinde her şey tamamen benim zevklerimle şekilleniyor. Sevenlerim de bunları zaman içinde öyle güzel benimsedi ki, Ajda Pekkan markasının ortaya çıkmasının hikayesi de böyle oldu. Bu durumun bazı sorumlulukları var elbet. Mesela önemli bir davet için en şık kombinasyonu yaparsınız doğal olarak değil mi? Ama evde, sporda veya işte daha rahat şeyler tercih edebilirsiniz. Ama Ajda Pekkan'ın bunu yapma lüksü yok. Bu sorumluluk onu her şartta şık görünmeye zorluyor. İşin bu kısmı işte biraz yorucu oluyor tabii...