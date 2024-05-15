Süper lüks ayakkabı ve çantaları olay oldu... Galatasaraylı Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın giyinme odasına bakın!

Wanda Nara, Galatasaraylı ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin eşi olarak tanınmasının yanı sıra, sosyal medyada sergilediği lüks yaşam tarzı ile de adından sıkça söz ettiriyor. Nara, takipçilerine hayatının opulent detaylarını paylaşarak büyük ilgi çekmeye devam ediyor. Son gönderisinde, lüks dolu yaşamının bir yansıması olarak kişisel giyinme odasını gösterdi. Bu odada yer alan süper lüks ayakkabı ve çanta koleksiyonu, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve adeta gündem oldu.
Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele veren Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu 9 numaralı Mauro Icardi üstün performansıyla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.
Aynı zamanda eşi Wanda Nara'da, attığı her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor.
Son olarak Wanda Nara lüks giyinme odasıyla gündeme geldi. Nara'nın süper lüks kıyafetlerinin fiyatlarını duyanlar şoke oldu. Wanda'nın eşofmanı 3 bin TL iken, içine giydiği ünlü markaya ait olan body'nin fiyatı ise 6 bin TL'idi. Beyaz deri stiletto ayakkabısının fiyatı 23 bin TL olan Wanda'nın koluna taktığı dünyaca ünlü markanın çantası ise tam 1 milyon 138 bin TL değerindeydi.