Sünnet derisiyle güzelleşen Selen Görgüzel siyah küçük bikisiniyle arz-ı endam etti! Göbeğindeki o detay ise...
2014 yılında nikah masasına oturduğu Hamdi Alkan ile mart ayında evliliklerini noktalamıştı Görgüzel. Ünlü çiftin boşanmasının ardından birçok iddia ortaya atılmıştı. Bir taraftan Selen Görgüzel'in tiyatrodaki öpüşme sahnesi nedeniyle boşandıkları iddia edilirken diğer taraftan ise Hamdi Alkan'ın annesi hastayken ünlü şarkıcının partiye katıldığı ve bu nedenle ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Çiftin ayrılıkları sonrasında Görgüzel, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak güzellik sırrıyla adından söz ettiren Selen, kendisine gelen olumsuz yorumlara şaşırdığını söylemişti. Selen Görgüzel önceki gün bir plajda görüntülendi.
26.07.2022 08:53 - Son Güncelleme: 26.07.2022 08:53
Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katılmıştı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulunmuştu.
"UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"
Duruşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun" mesajını yazdı.
Hamdi Alkan da bu gönderiyi kendi hesabında paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu göstermişti.