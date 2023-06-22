"Şunları göstermeyin ya sonra..." Barış Arduç ve Gupse Özay sosyal medyaya damgasını vurdu "Kocamdan daha fazla aşık olduğum biri oldu"
Film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2020 yılında 7 senelik aşklarını evlilikle taçlandıran Gupse Özay ile Barış Arduç, evliliklerinin 2'nci yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı. Önceki gün bir düğün davetine katılan Gupse Özay ile Barış Arduç, çok uzun bir aranın ardından kamera karşısına geçip soruları yanıtladı. İkilinin verdikleri cevaplar magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
22.06.2023 09:04 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:04
Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, geçtiğimiz yıl da kızlarını kucaklarına almıştı. Çerkes olan Gupse Özay, 9 Eylül'de dünyaya gelen kızına Jan Asya ismi vermişti. Jan, TDK'da "Atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen..." anlamına geliyor.
9 Eylül 2022'de doğan Jan Asya, ünlü çifte ilk kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşattı. Bugün bir düğüne katılan Barış Arduç ve Gupse Özay, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"KARIMA AŞIĞIM"
Muhabirlerin 'kızınız kime benziyor?' sorusuna ise Barış Arduç, "Karıma aşığım, kızımın karıma benzemesi benim için müthiş bir şey." diye konuştu.