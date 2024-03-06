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Sumru Yavrucuk’un eski aşkı bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer uğruna şarkılar yazdırmış...

Baraj, Yabancı Damat, Evlilik Hakkında Her Şey, Sevgili Dünürüm, Şahane Hayatım gibi birçok yapımda rol alan Sumru Yavrucuk'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ankaralı olan 62 yaşındaki oyuncunun eski aşkının kim olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı. Yavrucuk'un ünlü şarkıcıyla bir dönem büyük aşk yaşadığı ve uğruna şarkılar yazdırdığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 15:06 Güncelleme 06 Mart 2024, 15:06
Sumru Yavrucuk’un eski aşkı bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer uğruna şarkılar yazdırmış... 1

62 yaşındaki Sumru Yavrucuk'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Sumru Yavrucuk’un eski aşkı bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer uğruna şarkılar yazdırmış... 2

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Yavrucuk'un gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da merak konusu oldu.

Sumru Yavrucuk’un eski aşkı bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer uğruna şarkılar yazdırmış... 3

Yavrucuk hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun bir dönem ünlü şarkıcıyla büyük bir aşk yaşadığını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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