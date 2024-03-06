Baraj, Yabancı Damat, Evlilik Hakkında Her Şey, Sevgili Dünürüm, Şahane Hayatım gibi birçok yapımda rol alan Sumru Yavrucuk'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ankaralı olan 62 yaşındaki oyuncunun eski aşkının kim olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı. Yavrucuk'un ünlü şarkıcıyla bir dönem büyük aşk yaşadığı ve uğruna şarkılar yazdırdığı ortaya çıktı.
62 yaşındaki Sumru Yavrucuk'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Yavrucuk'un gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da merak konusu oldu.
Yavrucuk hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, oyuncunun bir dönem ünlü şarkıcıyla büyük bir aşk yaşadığını duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi.