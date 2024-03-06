Sumru Yavrucuk’un eski aşkı bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Duyan inanamadı! Meğer uğruna şarkılar yazdırmış...

Baraj, Yabancı Damat, Evlilik Hakkında Her Şey, Sevgili Dünürüm, Şahane Hayatım gibi birçok yapımda rol alan Sumru Yavrucuk'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslen Ankaralı olan 62 yaşındaki oyuncunun eski aşkının kim olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı. Yavrucuk'un ünlü şarkıcıyla bir dönem büyük aşk yaşadığı ve uğruna şarkılar yazdırdığı ortaya çıktı.