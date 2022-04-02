Sümer Ezgü’nün sır gibi sakladığı eşini görenler hayran kaldı sosyal medya onu konuşuyor! İşte Sümer Ezgü’nün gencecik eşi

İkinci evliliğini ise 1978 doğumlu Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim görmüş olan tiyatrocu Gülay Ezgü ile gerçekleştirmiştir. Bu evliliğinden Ozan ve Yaman isimlerini verdikleri iki erkek çocukları olmuştur.

İşte başta Sümer Ezgü olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.