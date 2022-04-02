Sümer Ezgü'nün sır gibi sakladığı eşini görenler hayran kaldı sosyal medya onu konuşuyor! İşte Sümer Ezgü'nün gencecik eşi
Sümer Ezgü'nün sır gibi sakladığı eşi sosyal medya gündeminde... Türk ses sanatçısı ve besteci Sümer Ezgü, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Sümer Ezgü'nün özel hayatı merak ediliyor. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü sanatçının eşini görenler hayran kaldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu Sümer Ezgü'nün eşi, Gülay Ezgü...
Sümer Ezgü kimdir? Sorusunun yanıtı günün en sık araştırılan konuları arasında yerini alıyor. 1960 Burdur doğumlu olan 61 yaşında olan sanatçı Sümer Ezgü'nün anneannesi Selanikli Çerkes, dedesi ise aslen Burdur'ludur. Babası Trabzon doğumlu olan Sümer Ezgü köken olarak aslen Burdur'ludur ve 1960 senesinde Burdur'da doğmuştur.
Sümer Ezgü, 1987 senesinde ünlü sunucu Serap Ezgü (Paköz) ile evlenmiş bu evliliğinden Ceren isminde bir kızı mevcuttur. Fakat evlilikleri 2000 senesinde son bulmuştur.
İkinci evliliğini ise 1978 doğumlu Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim görmüş olan tiyatrocu Gülay Ezgü ile gerçekleştirmiştir. Bu evliliğinden Ozan ve Yaman isimlerini verdikleri iki erkek çocukları olmuştur.
İşte başta Sümer Ezgü olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.