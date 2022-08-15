Süleyman Çakır'ı öldürmüş Polat Alemdar tarafından öldürülmüştü 'yaşlanmışsın be Cerrahpaşalı' Kurtlar Vadisi yıldızı Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali....
Ekranın en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve Polat Alemdar karakteri ile özdeşleşen ve son dönemlerde yeniden çekileceği söylenen Kurtlar Vadisi'nin her oyuncusu merak konusu oluyor. Dizide Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit olarak hafızalara kazınan Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Oyuncunun son haline "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı" yorumları yağıyor.
Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vurdu. Yıllardır ekranda olmamasına rağmen eski sahneler ve oyuncular sık sık gündeme geliyor. Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi usta isimlerin yer aldığı dizide, Polat Alemdar ve Süleyman Çakır'ın en büyük düşmanlarından biri olan Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat veren Özcan Varaylı merak konusu oldu.
SÜLEYMAN ÇAKIR'I ÖLDÜRMÜŞTÜ
Süleyman Çakır, dizinin 43. bölümünde vurulmuş ve 45. bölümünde ise öldüğü ilan edilmişti. Süleyman Çakır'ı pusuya düşürüp öldüren kişi ise Cerrahpaşalı Halit'ten başkası değildi. Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit, dizinin ilerleyen bölümlerinde Polat Alemdar tarafından öldürülmüştü.
Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazınan Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali ortaya çıktı. Sosyal medyada zaman zaman gittiği yerleri paylaşan ve son haliyle dikkat çeken usta oyuncuya yorum yağıyor.