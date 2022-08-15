Süleyman Çakır’ı öldürmüş Polat Alemdar tarafından öldürülmüştü ’yaşlanmışsın be Cerrahpaşalı’ Kurtlar Vadisi yıldızı Mehmet Özcan Varaylı’nın son hali....

Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vurdu. Yıllardır ekranda olmamasına rağmen eski sahneler ve oyuncular sık sık gündeme geliyor. Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi usta isimlerin yer aldığı dizide, Polat Alemdar ve Süleyman Çakır'ın en büyük düşmanlarından biri olan Cerrahpaşalı Halit karakterine hayat veren Özcan Varaylı merak konusu oldu.