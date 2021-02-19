Şükrü Özyıldız'ın kardeşi Burcu güzelliğiyle hayran bıraktı! Akıncı'nın yakışıklısı onu canından çok seviyor...

ATV'nin sıra dışı konusu ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla reyting rekorları kıran dizisi Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, sosyal medya gündeminde. Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ve tarzıyla da dikkat çeken Şükrü Özyıldız, Instagram'da hayranlarının yakın markajında. 32 yaşındaki oyuncunun kardeşini görenler hayran kaldı. İşte başta Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız olmak üzere ünlülerin kardeşleri.