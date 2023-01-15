Şükrü Özyıldız sevgilisi Büşra Cebe ile aşkını ilan etti! Aşk dolu o kare ortalığı salladı sosyal medya: "Şükrü de adaya veda etti"
Şükrü Özyıldız sevgilisi Büşra Cebe ile aşkını ilan etti! Aşk dolu o kare ortalığı salladı sosyal medyada, "Şükrü de adaya veda etti" , "Ah be Şükrü demek senin de sevgilin var" yorumları yapıldı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da göz dolduran Şükrü Özyıldız, 2 ay önce kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe ile yakalanmıştı. O günden sonra ilk kez birlikte sosyal medyada paylaşım yapan aşıklar kısa sürede gündem oldu. İşte Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Büşra Cebe...
Şükrü Özyıldız sevgilisi Büşra Cebe ile aşkını ilan etti! Aşk dolu o kare ortalığı salladı sosyal medyada, "Şükrü de adaya veda etti" yorumları yapıldı.
Şükrü Özyıldız, kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe'ye gönlünü kaptırdı. 2 ay önce Etiler'deki bir mekana baş başa gelen çift, üç saat sohbet etti.
Mekan içerisinde ara ara Şükrü Özyıldız'ın yanağını okşadığı görülen Cebe, çıkış kapısında görüntülendiğini fark edince panikledi. Sevgilisinin kolunu bırakan Cebe, şaşkınlık içerisinde ne yapacağına karar veremedi.
SEVGİLİSİNİN AKSİNE RAHAT TAVIRLAR SERGİLEDİ
"Yakalandık" dediği duyulan Cebe'nin aksine Şükrü Özyıldız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. "Birliktelik hayırlı olsun, ne zamandır berabersiniz?" sorularını Özylıdız," Teşekkür ederim arkadaşlar" diye geçiştirdi. Çift, sonrasında Etiler sokaklarında gözlerden kayboldu.