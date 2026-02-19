Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in yeni aşk pozu beğeni topladı

📊 TANIŞMA SÜRECİNİN KRONOLOJİK ÖZETİ
|Olay Akışı
|Yaşanan Gelişmeler
|İlk Karşılaşma
|Caner Erkin, doktor muayenehanesinde Şükran Ovalı'yı gördü ve tanışmak istedi.
|Büyük Bekleyiş
|Erkin, sırf tanışabilmek için doktor kapısında tam 5 saat bekledi.
|İlk Rest
|Tanıştıkları gün İstanbul'da sel oldu; Erkin'in VIP araçla bırakma teklifini Ovalı reddetti.
|Dijital Engel
|Şükran Ovalı, Caner Erkin'i tam 14 farklı seferde telefonundan engelledi.
|Mutlu Son
|2017 yılında Roma'da gerçekleşen romantik bir nikahla dünya evine girdiler.