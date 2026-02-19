PODCAST CANLI YAYIN

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in yeni aşk pozu beğeni topladı

Sosyal medyanın sevilen çifti Şükran Ovalı ve Caner Erkin, bugün paylaştıkları romantik kareyle takipçilerine tebessüm ettirdi. 2017'den bu yana mutlu bir yuva sürdüren ikili, yeni pozlarıyla beğeni toplardı.

Oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu Caner Erkin'den bugün kalpleri ısıtan yeni bir aşk pozu geldi. Paylaşımlarına nazar boncuğu emojisi ekleyen ünlü çift, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Ünlü çift Şükran Ovalı ve Caner Erkin, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yeni aşk pozuyla takipçilerinden büyük ilgi görürken, ilk tanışma anlarına dair yaptıkları samimi açıklamalar magazin dünyasında geniş yer buluyor.

📸 BİR DOKTOR RANDEVUSUNDA BAŞLAYAN İLK GÖRÜŞTE AŞK

Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın hikayesi, romantik bir film sahnesini aratmayacak bir tesadüfle başladı. Erkin, bir cilt doktorunun muayenehanesinde gördüğü Şükran Ovalı'yı ilk gördüğü an tanışmak istediğini fark etti. Ancak bu süreç sanıldığı kadar kolay ilerlemedi.

📊 TANIŞMA SÜRECİNİN KRONOLOJİK ÖZETİ

Olay AkışıYaşanan Gelişmeler
İlk KarşılaşmaCaner Erkin, doktor muayenehanesinde Şükran Ovalı'yı gördü ve tanışmak istedi.
Büyük BekleyişErkin, sırf tanışabilmek için doktor kapısında tam 5 saat bekledi.
İlk RestTanıştıkları gün İstanbul'da sel oldu; Erkin'in VIP araçla bırakma teklifini Ovalı reddetti.
Dijital EngelŞükran Ovalı, Caner Erkin'i tam 14 farklı seferde telefonundan engelledi.
Mutlu Son2017 yılında Roma'da gerçekleşen romantik bir nikahla dünya evine girdiler.

🔍 HİKAYENİN BİLİNMEYEN İLGİNÇ AYRINTILARI

Ovalı 11 ay önce katıldığı bir Youtube kanalında Caner Erkin ile tanışmalarını anlattı.

  • Şükran Ovalı, Caner Erkin'in ısrarlı aramalarından kaçmak için onu tam 14 kez engelledi. Erkin ise her seferinde farklı bir numaradan ulaşarak pes etmedi.

  • Tanışma teklifi sırasında Ovalı, Erkin'in uzattığı eli sıkmak yerine sadece "En büyük Beşiktaş" diyerek oradan uzaklaştı.

  • İstanbul'u sel götürdüğü o gün, ulaşılamayan taksilere rağmen Ovalı, Erkin'in lüks aracına binmemek için büyük bir direnç gösterdi.

  • Şükran Ovalı'nın başta uzak durma sebebi, Caner Erkin'in saha içindeki hırslı ve zaman zaman kavgacı görünen imajıydı.

💡 EDİTÖR NOTU

Bu hikaye aslında sadece bir tanışma hikayesi değil; aynı zamanda bir ön yargı yıkma süreci. Caner Erkin'in yeşil sahalardaki "inatçı" ve "mücadeleci" kimliğinin, özel hayatında bir kadının kalbini kazanmak için nasıl büyük bir sabra dönüştüğünü görüyoruz. Şükran Ovalı'nın 14 kez engelleyip sonra "Tanıdıkça çok sevdim" demesi, günümüzün hızla tüketilen ilişkilerine karşı "şans verme" kavramının önemini hatırlatıyor.

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Caner Erkin ve Şükran Ovalı nasıl tanıştı?

Bir cilt doktorunun muayenehanesinde karşılaştılar. Caner Erkin ilk görüşte aşık olup tanışmak için saatlerce bekledi.

Şükran Ovalı neden Caner Erkin'i engelledi?

Ünlü oyuncu, futbolcunun saha içindeki imajını sert bulduğu için başta önyargılı yaklaştı ve onu 14 kez engelledi.

Tanıştıkları gün ne yaşandı?

İstanbul'da büyük bir sel baskını vardı. Caner Erkin onu arabasıyla bırakmak istese de Ovalı bu teklifi reddedip ulaşım zorluğuna rağmen tek başına gitmeyi tercih etti.

Şükran Ovalı'nın fikri ne zaman değişti?

Ovalı, ısrarlar sonucu tanışmayı kabul ettikten sonra Erkin'in iç dünyasını ve iyi kalbini gördükçe fikrinin tamamen değiştiğini belirtiyor.

🍼KIZLARI MİHRAN ELA MERAK EDİLİYOR

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in kızları 20 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul'da özel bir hastanede dünyaya geldi. Doğum, beklenenden biraz daha erken ve riskli bir şekilde gerçekleşti.

📊 MİHRAN ELA HAKKINDA BİLGİLER VE DOĞUM DETAYLARI

KriterDetaylar
Doğum Tarihi20 Ağustos 2018
Şu Anki Yaşı7,5 Yaşında (Şubat 2026 itibarıyla)
Doğum KilosuYaklaşık 2 kilo 200 gram (Riskli ve düşük kilolu doğum)
Hastanede KalışDoğum sonrası kısa bir süre yoğun bakım süreci yaşandı.

🥗 ŞÜKRAN OVALI NASIL ZAYIFLADI?

Şükran Ovalı, doğumdan sonraki formda görüntüsüyle ilgili en detaylı açıklamalarını katıldığı aynı programda zayıflama sürecini şu üç temel kurala dayandırdı.

🔍 DOĞUM KİLOSU VE RİSKLİ SÜREÇ AÇIKLAMALARI

Şükran Ovalı, kızının doğum süreciyle ilgili en kapsamlı açıklamalarını Ocak 2024 tarihinde katıldığı bir programda yaptı.

  • 🏥 "Minnacık Doğdu": Ovalı, kızının çok düşük bir kiloyla (yaklaşık 2.2 kg) ve vaktinden önce doğduğunu belirtti. O anları, "Kızım çok küçük doğdu, avucum kadardı. Onu ilk gördüğümde çok korktum ama o çok güçlüydü," sözleriyle aktardı.

  • 🩺 Sağlık Sorunları: Doğumdan hemen sonra Mihran Ela'nın kalbinde küçük bir sorun saptandığını ve bir süre hastanede kalması gerektiğini belirten ünlü oyuncu, bu sürecin kendisi için çok zorlayıcı olduğunu ifade etti.

  • 🤱 Annelik Gücü: Kaynak olarak gösterilen bu programda Ovalı, kızının kilosunun düşüklüğü nedeniyle yaşadığı "yetersizlik" hissini ve sonrasındaki toparlanma sürecini detaylandırdı.

📊 ZAYIFLAMA SÜRECİNİN TEMEL TAŞLARI

Uygulanan YöntemDetaylar
Beslenme DüzeniŞeker, un ve işlenmiş gıdaları tamamen hayatından çıkardı.
Emzirme FaktörüKilolarının büyük bir kısmını emzirme sürecinde doğal yolla verdiğini belirtti.
Porsiyon KontrolüYasak koymak yerine her şeyi kararında ve sağlıklı pişirme yöntemleriyle tüketti.
Verilen KiloToplamda yaklaşık 30 kilo.

