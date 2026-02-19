Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in yeni aşk pozu beğeni topladı

💡 EDİTÖR NOTU

Bu hikaye aslında sadece bir tanışma hikayesi değil; aynı zamanda bir ön yargı yıkma süreci. Caner Erkin'in yeşil sahalardaki "inatçı" ve "mücadeleci" kimliğinin, özel hayatında bir kadının kalbini kazanmak için nasıl büyük bir sabra dönüştüğünü görüyoruz. Şükran Ovalı'nın 14 kez engelleyip sonra "Tanıdıkça çok sevdim" demesi, günümüzün hızla tüketilen ilişkilerine karşı "şans verme" kavramının önemini hatırlatıyor.