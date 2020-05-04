Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den 'Karantinada aşk bir başka' dedirten pozlar! Ünlü çiftin evine bakın
Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin'in Instagram paylaşımları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Beykoz'da lüks bir villada oturan Şükran Ovalı - Caner Erkin çifti, karantina günlerinin tadını çıkartıyor. 2017 yılında dünyaevine giren Beşiktaşlı Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı'nın evlerinden yaptığı aşk dolu paylaşımlara beğeni yağdı. İşte ünlü çiftin çok konuşulan fotoğrafları...
04.05.2020 11:17
- Son Güncelleme: 04.05.2020 11:34
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