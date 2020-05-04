RAMAZAN İMSAKİYE
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Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den 'Karantinada aşk bir başka' dedirten pozlar! Ünlü çiftin evine bakın

Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin'in Instagram paylaşımları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Beykoz'da lüks bir villada oturan Şükran Ovalı - Caner Erkin çifti, karantina günlerinin tadını çıkartıyor. 2017 yılında dünyaevine giren Beşiktaşlı Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı'nın evlerinden yaptığı aşk dolu paylaşımlara beğeni yağdı. İşte ünlü çiftin çok konuşulan fotoğrafları...

04.05.2020 11:17 - Son Güncelleme: 04.05.2020 11:34
Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den 'Karantinada aşk bir başka' dedirten pozlar! Ünlü çiftin evine bakın

Salgın nedeniyle günlerini evlerinde geçiren Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti Instagram hesaplarından aşk dolu paylaşımlar yaptı. Çiftin aşk pozlarına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den 'Karantinada aşk bir başka' dedirten pozlar! Ünlü çiftin evine bakın

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve kızıyla birlikte karantina günlerini evinde geçiriyor.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den 'Karantinada aşk bir başka' dedirten pozlar! Ünlü çiftin evine bakın

Ünlü çift, İstanbul'daki lüks evlerinde çekildikleri aşk dolu fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den 'Karantinada aşk bir başka' dedirten pozlar! Ünlü çiftin evine bakın

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinin fotoğrafları, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den 'Karantinada aşk bir başka' dedirten pozlar! Ünlü çiftin evine bakın

Beşiktaşlı Caner Erkin ile Şükran Ovalı, Emirgan'dan Beykoz'a taşınmıştı. Çiftin kızları Mihran Ela ile yaşadığı villanın bazı detayları Şükran Ovalı'nın Instagram hikayesinde ortaya çıktı.

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