Şükran Ovalı kırmızı mayolu havalı pozu yaktı kavurdu ama işin aslı bambaşka! Uçtu uçtu Şükran uçtu Caner Erkin...
Caner Erkin ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve 2018'de kızı Mihran Ela'yı kucağına alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Instagram hesabında yaptığı bikinili paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Şükran Ovalı'nın tatil paylaşımları bitmiyor. Ege sahillerinde kızı ve kendisi gibi oyuncu arkadaşı Gözde Seda Altuner ile tatil yapan Şükran Ovalı, sosyal medya hesabından bir mayolu pozunu paylaştı. Ancak gelin görün ki o havalı fotoğrafın arkasında bakın Şükran Ovalı neler yaşamış.
30.07.2021 09:13
- Son Güncelleme: 30.07.2021 09:13
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'in, takımı Fenerbahçe ile kampta olmasının ardından kızı Mihran Ela ile tatile çıktı. Ovalı, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Ovalı, Önceki gün arkadaşları ile beraber görüntülendi.
Ünlü futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, 2017 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, Ağustos 2018'de de kızları Mihran Ela'yı kucaklarına almıştı.
Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ve vaktinin çoğunu kızı Mihran Ela'ya ayıran ünlü oyuncu, yaz aylarının gelmesiyle tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde mor bikinisiyle verdiği pozla sosyal medyayı kasıp kavuran Şükran Ovalı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.