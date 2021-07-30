Şükran Ovalı kırmızı mayolu havalı pozu yaktı kavurdu ama işin aslı bambaşka! Uçtu uçtu Şükran uçtu Caner Erkin...

Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ve vaktinin çoğunu kızı Mihran Ela'ya ayıran ünlü oyuncu, yaz aylarının gelmesiyle tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde mor bikinisiyle verdiği pozla sosyal medyayı kasıp kavuran Şükran Ovalı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.