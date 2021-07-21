Şükran Ovalı bikinili pozunu paylaştı sosyal medya yandı kavruldu! Caner Erkin bakın nasıl tepki verdi...
Şükran Ovalı bikinili pozunu paylaştı sosyal medya yandı kavruldu! Caner Erkin ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve 2018'de kızı Mihran Ela'yı kucağına alan ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Instagram hesabında yaptığı bikinili paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Lila renk bikinisi ile objektif karşısına geçen Ovalı'nın paylaşımına; Esra Erol, Gözde Seda Altuner, Melisa Doğu gibi ünlü isimler beğeni yağdırdı. Fenerbahçeli yıldız Caner Erkin de eşinin paylaşımına kayıtsız kalamadı. İşte Şükran Ovalı'nın bikinili paylaşımı...
21.07.2021 20:44
- Son Güncelleme: 21.07.2021 20:44
2017 yılında nikah masasına oturan Şükran Ovalı ile Caner Erkin, 2018'de kızları Mihran Ela'yı kucağına almıştı.
Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren ve vaktinin çoğunu kızı Mihran Ela'ya ayıran ünlü oyuncu, yaz aylarının gelmesiyle tatile çıktı.
Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, lila bikinisi ile meslektaşı Gözde Seda Altuner'e verdiği pozu da sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.
Esra Erol, Gözde Seda Altuner, Melisa Doğu gibi ünlü isimler paylaşımın altına bıraktıkları çiçek, kalp ve yıldız emojileri ile Şükran Ovalı'nın fotoğrafını beğendiklerini dile getirdi.