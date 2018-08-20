Yol Durumu

Şükran Ovalı anne oldu! Ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı

Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti. Bebek bekleyen çiftin beklediği an geldi. Doğuma giren Şükran Ovalı 1 saat önce Mihran adını verdikleri kızını kucağına aldı. Şükran Ovalı'yı en yakın arkadaşı Şebnem Bozoklu ve diğer ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı. Oyuncu Şebnem Bozoklu ise hastane koridorunda çektiği selfieyi instagram hesabından paylaştı. İşte o anlar...

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 16:49:14 Güncelleme: 16:53:15
  • 1
  • 13
Şükran Ovalı anne oldu! Ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı

2 Ocak 2017'de dünya evine giren Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti evliliklerini, bebekleri ile taçlandırıyor. Kızları Mihran Ela Erkin'i dört gözle bekleyen çiftin, Şükran Ovalı'nın doğuma alınmasıyla heyecanları ikiye katlandı. Kızlarını bu sabah kucaklarına alan Şükran Ovalı ve Caner Erkin'i dostları yalnız bırakmadı.

  • 2
  • 13
Şükran Ovalı anne oldu! Ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı

Bu mutlu günde oyuncu dostları Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Songül Öden, Ezgi Mola, Bergüzar Korel, Pelin Ermiş, Gözde Seda Altuner ve Melisa Doğu da Şükran Ovalı'yı yalnız bırakmadı.

  • 3
  • 13
Şükran Ovalı anne oldu! Ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı

OYUNCU ARKADAŞLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Ovalı'nın doğuma alındığı haberini alan oyuncu arkadaşları hastaneye koştu. Sevilen oyuncu Şebnem Bozoklu, doğuma giren arkadaşını yalnız bırakmayan diğer oyuncu dostlarıyla hastane koridorundan selfie çektirerek haberi takipçilerine duyurdu.

  • 4
  • 13
Şükran Ovalı anne oldu! Ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı

Şebnem Bozoklu, çektiği fotoğrafı "Şükranımızı doğumhaneye indirirken bu sabah biz... Şahane bir bebek geldi bu sabah dünyaya" notuyla Instagram'da paylaştı.

  • 5
  • 13
Şükran Ovalı anne oldu! Ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
5 sn kaldı Sevilen oyuncu Deniz Bezekten acı haber!
Sevilen oyuncu Deniz Bezek'ten acı haber!