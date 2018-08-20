Şükran Ovalı anne oldu! Ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı
Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti. Bebek bekleyen çiftin beklediği an geldi. Doğuma giren Şükran Ovalı 1 saat önce Mihran adını verdikleri kızını kucağına aldı. Şükran Ovalı'yı en yakın arkadaşı Şebnem Bozoklu ve diğer ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı. Oyuncu Şebnem Bozoklu ise hastane koridorunda çektiği selfieyi instagram hesabından paylaştı. İşte o anlar...
20 Ağustos 2018 Pazartesi, 16:49:14 Güncelleme: 16:53:15
2 Ocak 2017'de dünya evine giren Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti evliliklerini, bebekleri ile taçlandırıyor. Kızları Mihran Ela Erkin'i dört gözle bekleyen çiftin, Şükran Ovalı'nın doğuma alınmasıyla heyecanları ikiye katlandı. Kızlarını bu sabah kucaklarına alan Şükran Ovalı ve Caner Erkin'i dostları yalnız bırakmadı.
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