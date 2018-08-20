Şükran Ovalı anne oldu! Ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı

Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti. Bebek bekleyen çiftin beklediği an geldi. Doğuma giren Şükran Ovalı 1 saat önce Mihran adını verdikleri kızını kucağına aldı. Şükran Ovalı'yı en yakın arkadaşı Şebnem Bozoklu ve diğer ünlü arkadaşları yalnız bırakmadı. Oyuncu Şebnem Bozoklu ise hastane koridorunda çektiği selfieyi instagram hesabından paylaştı. İşte o anlar...

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 16:49:14 Güncelleme: 16:53:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





