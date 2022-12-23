Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon evliliğinin 27. yılını bakın nasıl kutladı! İki de kızları var: "3 günde boşanırlar demişlerdi dayan Süheyl"
Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon evliliğinin 27. yılını bakın nasıl kutladı! 1995 yılında dünyaeevine giren Burçin Orhon ile Süheyl Uygur'un Zeynep ve Ayşe adında iki kızları var... Bir döneme damga vuran dansçı ve eğitmen Burçin Orhon eşi Süheyl Uygur'la evlilik yıl dönümlerini kutladı. Fotoğraf albümü paylaşan Orhon duygularını bakın nasıl kaleme aldı.
"3 GÜNDE BOŞANIRLAR DEMİŞLERDİ DAYAN SÜHEYL"
Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon evliliğinin 27. yılını bakın nasıl kutladı! 1995 yılında evlenen Burçin Orhon ile Süheyl Uygur'un iki de kızları var...
Nejat Uygur ile Necla Uygur'un oğlu olan Süheyl Uygur, 1995 yılında Burçin Orhon ile evlendi. Ayşe ve Zeynep adında iki kızı bulunan çift, evlilklerinin 27. yılını kutluyor.
Fotoğraf albümü paylaşan Orhon duygularını şu sözlerle dile getirdi. "Bazı şeyler "zor" dur. Ama " iyi ki" dir. Biz de evlendiğimizde 'üç güne boşanırız' diye düşünmüştü herkes. Ama iyi günde kötü günde özellikle hastalıkta ve de olumsuz şartlarda dayandı. Hani neredeyse inadına! Artık 50. seneyi bulmak şart oldu. Dayan Süheyl."
"SÜHEYL SENİ SEVİYOR"
Süheyl Uygur da eşinin paylaşımına sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Uygur altına, 'Bu gönül bizim kime ne. Bugün 28. Yıldönümümüz. Süheyl seni seviyor' notunu düştü.