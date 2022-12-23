Süheyl Uygur'un eşi Burçin Orhon evliliğinin 27. yılını bakın nasıl kutladı! İki de kızları var: "3 günde boşanırlar demişlerdi dayan Süheyl"

Fotoğraf albümü paylaşan Orhon duygularını şu sözlerle dile getirdi. "Bazı şeyler "zor" dur. Ama " iyi ki" dir. Biz de evlendiğimizde 'üç güne boşanırız' diye düşünmüştü herkes. Ama iyi günde kötü günde özellikle hastalıkta ve de olumsuz şartlarda dayandı. Hani neredeyse inadına! Artık 50. seneyi bulmak şart oldu. Dayan Süheyl."