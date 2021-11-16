Suat Suna kızı Neva'yı paylaştı yorum yağdı! Siz bir de romantik şarkıcının oğlunu görün 'müzisyenlik babadan oğula' dedirtiyor!
Suat Suna kızı Neva'yı paylaştı yorum yağdı! Siz bir de romantik şarkıcının oğlunu görün 'müzisyenlik babadan oğula' dedirtiyor! 26 Mayıs 1975 İstanbul doğumlu olan Türk pop müziği sanatçısı Suat Suna,'nın babası keman üstadı Mehmet Sait Suna, annesi avukat Tomris Suna ve kardeşi de klarnet sanatçısı Selçuk Suna olduğunu bilmeyen yok. 4 yaşında keman öğrenmeye başlayan Suat Suna'nın oğlu Ali de babasının izinden gidiyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Suat Suna'nın kızı ise kendisine hayran bıraktı.
"MÜZİSYENLİK BABADAN OĞULA"
Suat Suna kızı Neva'yı paylaştı yorum yağdı! Siz bir de romantik şarkıcının oğlunu görün 'müzisyenlik babadan oğula' dedirtiyor!
Suna ardından aradığı aşkı Burcu Balkanlı'da buldu. 2012 yılında nikah masasına oturan Suat Suna-Burcu Balkanlı çiftinin, altı yaşında Ali adında bir oğlu ve Neva adında da bir kızı var.
Burcu Balkanlı ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası şarkıcı Suat Suna, sosyal medya hesabından yayınladığı mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi. Yedi yaşındaki kızı Neva ile çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü sanatçı, gönderisine; "Neva'mla ben... Baba-kız..." notunu düştü.
YORUM YAĞDI
Bu karesiyle hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gören ünlü şarkıcının bu karesine, "Kızınız size ne kadar çok benziyor!" şeklinde yorumlar yapıldı. 6 yaşındaki Ali'nin ise keman çalıyor olması sosyal medyada, 'müzisyenlik babadan oğula' dedirtti. İşte başta Suat Suna olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...