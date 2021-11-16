Suat Suna kızı Neva’yı paylaştı yorum yağdı! Siz bir de romantik şarkıcının oğlunu görün ’müzisyenlik babadan oğula’ dedirtiyor!

YORUM YAĞDI

Bu karesiyle hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gören ünlü şarkıcının bu karesine, "Kızınız size ne kadar çok benziyor!" şeklinde yorumlar yapıldı. 6 yaşındaki Ali'nin ise keman çalıyor olması sosyal medyada, 'müzisyenlik babadan oğula' dedirtti. İşte başta Suat Suna olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...