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Su Burcu Yazgı Coşkun kırmızı bikinisiyle paylaştı! En cesur halini yakın çekim paylaştı! Kardeşlerim’in Asiyesi’ydi...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesabında yaz tatilinden bir paylaşımda bulundu. Kırmızı bikinisi ile kamera karşısına geçen oyuncu, cesaretini konuşturarak sıfır makyaj verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Genç oyuncunun "Makyaj yok sadece güneş yanığı" notunu eklediği paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 12:31 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 12:38
Su Burcu Yazgı Coşkun kırmızı bikinisiyle paylaştı! En cesur halini yakın çekim paylaştı! Kardeşlerim’in Asiyesi’ydi... 1

Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Su Burcu Yazgı Coşkun kırmızı bikinisiyle paylaştı! En cesur halini yakın çekim paylaştı! Kardeşlerim’in Asiyesi’ydi... 2

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

Su Burcu Yazgı Coşkun kırmızı bikinisiyle paylaştı! En cesur halini yakın çekim paylaştı! Kardeşlerim’in Asiyesi’ydi... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Coşkun, yaz tatilinde verdiği pozları Instagram hesabında art arda yayınladı.

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