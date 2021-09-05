Stüdyo buz kesti! Kim Milyoner Olmak İster’de Zerrin Pervane’nin talihsizliği: Kenan İmirzalıoğlu uyarmasına rağmen...

Kenan İmirzalıoğlu'nun 'zaman' konusunda uyarı yapmasına rağmen süre dolduktan sonra cevap veren Zerrin Pervane, 0 TL ile yarışmaya veda etti.



ZERRİN PERVANE KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 1985 doğumlu Zerrin Pervane, Mehmet Niyazi Altuğ Lisesi mezunu. Zerrin Hanım, tekstil sektöründe modelist olarak çalışıyor.