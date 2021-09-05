Stüdyo buz kesti! Kim Milyoner Olmak İster'de Zerrin Pervane'nin talihsizliği: Kenan İmirzalıoğlu uyarmasına rağmen...
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan yeni bölümüne Zerrin Pervane isimli yarışmacı damgasını vurdu. Yarışmada sorulan ilk soruda başarılı bir performans sergileyen Pervane, "Daksil genellikle hangisiyle yazarken yapılan yazım hatalarını düzeltmek için kullanılır?" şeklinde yöneltilen ikinci soruda büyük bir talihsizlik yaşadı. Kenan İmirzalıoğlu'nun 'zaman' konusunda uyarı yapmasına rağmen süre dolduktan sonra cevap veren Zerrin Pervane, 0 TL ile yarışmaya veda etti. İşte o anlar...
05.09.2021 01:44
- Son Güncelleme: 05.09.2021 01:55
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'zaman' konusunda uyarı yapmasına rağmen süre dolduktan sonra cevap veren Zerrin Pervane, 0 TL ile yarışmaya veda etti.
ZERRİN PERVANE KİMDİR?
Aslen Diyarbakırlı olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 1985 doğumlu Zerrin Pervane, Mehmet Niyazi Altuğ Lisesi mezunu. Zerrin Hanım, tekstil sektöründe modelist olarak çalışıyor.