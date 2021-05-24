Spiker Hande Sarıoğlu'nun vücuduyla gündeme gelme çabası! Bu kez de 'en alasını yapamaz mıyım bu g.tmle' dedi ve...
Spiker Hande Sarıoğlu'dan olay paylaşım! Dans videosu ile tepki çeken Hande şimdi de 'en alasını yapamaz mıyım bu g.tmle' dedi ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha vücuduyla gündeme gelmeye çalıştı. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yayınladığı oryantal videosu sonrasında Habertürk'ten kovulan spiker Hande Sarıoğlu, yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sarıoğlu paylaşımında, "Lüks arabalar, evler, tatiller? Bunlara ulaşmak benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda" ifadelerine yer verdi. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen skandal açıklamanın ardından sosyal medyada tepkiler gecikmedi.
Spiker Hande Sarıoğlu'nun vücuduyla gündeme gelme çabası! Bu kez de 'en alasını yapamaz mıyım bu g.tmle' dedi ve yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.
"BENİM ADIMI BİR KERE AHLAKSIZ HABERLE DUYDUNUZ MU?"
Vücuduyla ilgili gelen tepkilere kızan Hande Sarıoğlu, "Bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk spikerlik yapıyorum. Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani, bunu da düşünmüşsünüzdür, acaba bu kızın hayatında neden kimse yok? Lüks arabalar, evler, tatiller? Bunlara ulaşmak benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda! Benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu?" ifadelerini paylaştı.
Sarıoğlu, devamında da tepkisini şöyle dile getirdi...
"Bir futbolcu, bir yönetici, evli ama zengin olması yeterli bir adamla gördünüz mü beni! Yapamaz mıyım ulan! En alasını yapamaz mıyım bu g.tümle! Siz her gün bu ülkede sabah kuşağı dediğimiz kadın programlarında; o köylü milletin efendisidir dediğimiz Anadolu'da, ne olaylar ne ahlaksızlar yaşanıyor gayet iyi biliyorsunuz!
Sonra ben, evimde, işimde oryantal yapıyorum diye, g.tümü sallıyorum diye ahlaksız mı oluyorum! Niyeee? Benim g.tüm büyük çünkü, bir de sallayınca ööff en büyük edepsiz benim. Ellerinde klavye, tek yaptıkları şey fake hesap açarak kadın vücudu üstünden salya akıtan millet mi bana edepsiz diyecek! Yok yaa, gözünüzün içine baka baka g.tümü sallamaya devam ederek en büyük g.t muhabbetini yine ben yaparım. Kimseye zararım olmadan yaptığım eğlenceli sunumumun da, dansımın da, g.tümün de ayıbı mı var ulan! Ayıbı siz kendi yediğiniz boklardan iyi bilirsiniz. Herkes kendi g.tüne baksın. Benim g.tüm sizin yaşantılarınız için fazla şerefli.