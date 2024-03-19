Sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olan Leyla Bilginel oğlu Kayra'yı büyüttü! Koca delikanlı oldu! Son hali hayran bıraktı

Yıllar önce ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak bu şekilde bebek dünyaya getiren Leyla Bilginel , oğluna Serkan Kayra adını vermişti.

Sonrasında oğluyla birlikte Tayland'a giden ancak orada zor günler geçiren Bilginel, Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kurmuştu.

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Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye kalıcı olarak geri dönen Leyla Bilginel, son dönemlerde hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamalarıyla gündem oldu.