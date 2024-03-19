Sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olan Leyla Bilginel oğlu Kayra'yı büyüttü! Koca delikanlı oldu! Son hali hayran bıraktı

Emret komutanım, Kördüğüm, Savcının Karısı, Aynalı Tahir gibi dizilerde rol alan Leyla Bilginel, yıllar önce Amerika'daki bir sperm bankasına başvurarak hamile kalmıştı. Bebeğine Serkan Kayra adını veren Bilginel oğlunu büyüttü. Kayra'nın son halini görenler ise "Çok yakışıklı maşallah", "Koca delikanlı olmuş" yorumlarında bulundu. İşte Leyla Bilginel'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu...
Yıllar önce ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak bu şekilde bebek dünyaya getiren Leyla Bilginel, oğluna Serkan Kayra adını vermişti.
Sonrasında oğluyla birlikte Tayland'a giden ancak orada zor günler geçiren Bilginel, Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kurmuştu.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye kalıcı olarak geri dönen Leyla Bilginel, son dönemlerde hem sosyal medya paylaşımları hem de açıklamalarıyla gündem oldu.