Söz'ün Avcı Fethi'si Burak Sevinç'in eşi çok şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Söz dizisinde canlandırdığı Fethi nam-ı diğer Avcı karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Burak Sevinç oldu. 34 yaşındaki oyuncu Türm Türkiye'yi derinden etkileyen bir sahne ile Söz dizisine veda etti. Bu sahnenin ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Burak Sevinç oldu.