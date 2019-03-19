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Söz'ün Avcı Fethi'si Burak Sevinç'in eşi çok şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Söz dizisinde canlandırdığı Avcı Fethi karakterinin şehit olması ile sosyal medyanın gündemine oturdu Burak Sevinç. Yakışıklı oyuncu hem diziye veda etti hemde hüngür hüngür ağlattı. Ardından günün en çok konuşulan ismi oldu çıktı. Ancak Burak Sevinç sosyal medyada zaten çok konuşulan bir isim. Eşi de öyle. Burak Sevinç'in en az kendisi kadar ünlü bir eşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Burak Sevinç'in eşi Şirin Kılavuz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

19.03.2019 10:14 - Son Güncelleme: 19.03.2019 10:21
Söz'ün Avcı Fethi'si Burak Sevinç'in eşi çok şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Söz dizisinde canlandırdığı Fethi nam-ı diğer Avcı karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Burak Sevinç oldu. 34 yaşındaki oyuncu Türm Türkiye'yi derinden etkileyen bir sahne ile Söz dizisine veda etti. Bu sahnenin ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Burak Sevinç oldu.

Söz'ün Avcı Fethi'si Burak Sevinç'in eşi çok şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

900 bini aşkın takipçisi ile Instagram'da da büyük beğeni toplayan Burak Sevinç'in eşi de en çok merak edilenlerden biri oldu. Burak Sevinç'in kendisi kadar fenomen olan bir eşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte Burak Sevinç'in eşi.

Söz'ün Avcı Fethi'si Burak Sevinç'in eşi çok şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

ÜNLÜLERİN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Aras Bulut İynemli son dönemin en parlak genç oyuncularından.

Söz'ün Avcı Fethi'si Burak Sevinç'in eşi çok şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş

Aras Bulut İynemli uzun süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşıyor.

Söz'ün Avcı Fethi'si Burak Sevinç'in eşi çok şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş
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