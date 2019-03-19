Söz'ün Avcı Fethi'si Burak Sevinç'in eşi çok şaşırttı! Meğer o da ünlüymüş
Söz dizisinde canlandırdığı Avcı Fethi karakterinin şehit olması ile sosyal medyanın gündemine oturdu Burak Sevinç. Yakışıklı oyuncu hem diziye veda etti hemde hüngür hüngür ağlattı. Ardından günün en çok konuşulan ismi oldu çıktı. Ancak Burak Sevinç sosyal medyada zaten çok konuşulan bir isim. Eşi de öyle. Burak Sevinç'in en az kendisi kadar ünlü bir eşi olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Burak Sevinç'in eşi Şirin Kılavuz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
19.03.2019 10:14
- Son Güncelleme: 19.03.2019 10:21
Söz dizisinde canlandırdığı Fethi nam-ı diğer Avcı karakteri ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Burak Sevinç oldu. 34 yaşındaki oyuncu Türm Türkiye'yi derinden etkileyen bir sahne ile Söz dizisine veda etti. Bu sahnenin ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri kuşkusuz Burak Sevinç oldu.
DİĞER GALERİLER