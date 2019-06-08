Söz oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal arasındaki gerçek şaşkına çevirdi!

Söz'ün başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal sevenleri tarafından mercek altına alındı. Dizideki performanslarının yanı sıra özel hayatlarıyla da dikkat çeken Tolga Sarıtaş ile Deniz Baysal, Söz'ün final bölümü öncesi sosyal medyayı salladı. Söz finali öncesi gündeme oturan Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal, aralarındaki yaş farkı ile dikkat çekti.