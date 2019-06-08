Söz oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal arasındaki gerçek şaşkına çevirdi!
Söz dizisinin yıldızları Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal, gösterdikleri performans ile dikkat çekti. Aralarındaki uyumla izleyicinin takdirinin kazanan Söz oyuncuları Tolga Sarıtaş ile Deniz Baysal, özel hayatlarıyla gündem oldu. Söz'ün Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş ve Savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri, gerçekleri öğrendiklerinde şaşkına döndü.
08.06.2019 23:00
- Son Güncelleme: 08.06.2019 23:04
Söz'ün başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal sevenleri tarafından mercek altına alındı. Dizideki performanslarının yanı sıra özel hayatlarıyla da dikkat çeken Tolga Sarıtaş ile Deniz Baysal, Söz'ün final bölümü öncesi sosyal medyayı salladı. Söz finali öncesi gündeme oturan Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal, aralarındaki yaş farkı ile dikkat çekti.
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