GaleriMagazin

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gizemli ailesinde şaşırtan detay! Kopyası gibi

O Söz dizisinin Sarı Komutanı, son günlerin en çok aranan ismi. Genç yaşına sığdırdığı başarılı dizileri ile Tolga Sarıtaş, daha bizler 'Kimdir bu çocuk?' demeden hayatımız çoktan girdi bile. Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz Karasu karakteri ile yıldızlaşan Tolga Sarıtaş bu ününün tam aksine özel hayatını, sevgilisini ve ailesini tamamen gizli tutuyor. Tolga Sarıtaş'ın gizli tuttuğu ailesinin görüntüsü ortaya çıktı. Özellikle Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görünce çok şaşıracaksınız.

11.03.2019 13:22 - Son Güncelleme: 11.03.2019 13:29
Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gizemli ailesinde şaşırtan detay! Kopyası gibi

Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş, özel hayatın gizliliğine inananlardan. Hem sevgilisini hem ailesini saklayan Tolga Sarıtaş'ın ailesini ve özellikle kardeşlerini görünce çok şaşıracaksınız.

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gizemli ailesinde şaşırtan detay! Kopyası gibi

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'den başlayalım.

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gizemli ailesinde şaşırtan detay! Kopyası gibi

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gizemli ailesinde şaşırtan detay! Kopyası gibi

Aras Bulut İynemli'nin kuzeni de yine kendisi gibi oyuncu Miray Daner.

Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gizemli ailesinde şaşırtan detay! Kopyası gibi

Hande Erçel'in en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Ayrıca Hande Erçel'in kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Murat Cemcir ile İrem Sak sevgili mi? Mekanda sarmaş dolaş eğlendiler ve...
Murat Cemcir ile İrem Sak sevgili mi? Mekanda sarmaş dolaş eğlendiler ve...