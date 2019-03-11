Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ın gizemli ailesinde şaşırtan detay! Kopyası gibi
O Söz dizisinin Sarı Komutanı, son günlerin en çok aranan ismi. Genç yaşına sığdırdığı başarılı dizileri ile Tolga Sarıtaş, daha bizler 'Kimdir bu çocuk?' demeden hayatımız çoktan girdi bile. Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz Karasu karakteri ile yıldızlaşan Tolga Sarıtaş bu ününün tam aksine özel hayatını, sevgilisini ve ailesini tamamen gizli tutuyor. Tolga Sarıtaş'ın gizli tuttuğu ailesinin görüntüsü ortaya çıktı. Özellikle Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görünce çok şaşıracaksınız.
11.03.2019 13:22
- Son Güncelleme: 11.03.2019 13:29
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