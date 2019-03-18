Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ı herkes bambaşka sanıyordu ama...
Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Söz dizisinde hayat verdiği Yavuz Karasu karakteri ile kariyerinin zirvesine çıkan Tolga Sarıtaş hakkında her şey, en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Genç yaşına pek çok dizi ve film sığdıran Tolga Sarıtaş hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Tolga Sarıtaş'ın bu zamana kadar herkesin farklı bildiği memleketi sizi çok şaşırtacak. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin memleketleri.
Tolga Sarıtaş, Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz Karasu karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Gerek oyunculuğu, gerek özel hayatı ile takdir toplayan Tolga Sarıtaş hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Doğum yeri İstanbul olarak geçen Tolga Sarıtaş bakın aslen nereli çıktı.