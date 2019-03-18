Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş'ı herkes bambaşka sanıyordu ama...

Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Söz dizisinde hayat verdiği Yavuz Karasu karakteri ile kariyerinin zirvesine çıkan Tolga Sarıtaş hakkında her şey, en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Genç yaşına pek çok dizi ve film sığdıran Tolga Sarıtaş hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Tolga Sarıtaş'ın bu zamana kadar herkesin farklı bildiği memleketi sizi çok şaşırtacak. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin memleketleri.

18.03.2019 15:21 - Son Güncelleme: 18.03.2019 15:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





