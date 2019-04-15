Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş bakın nereliymiş! İşte memleketi
Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Söz adlı dizide Yavuz Karasu karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş, son dönemin adından bol bol söz ettiren genç isimlerinden biri. 27 yaşında genç oyuncu Yavuz nam-ı diğer Sarı Komutan karakteri ile kariyerinin zirvesinde desek yanlış olmaz. Bu kadar göz önünde olunca hakkında her detay merak ediliyor Tolga Sarıtaş'ın. Bunlardan biri de aslen nereli olduğu. Peki Tolga Sarıtaş'ın memleketini biliyor musunuz? İşte başta genç yıldız Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin memleketleri.
Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz Karasu karakteri ile son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Tolga Sarıtaş. Mobilyacı çıraklığı, pazarcılıktan Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri olmaya kadar ilerleyen bir kariyeri serüveni olan Tolga Sarıtaş herkes tarafından beğenilen bir isim.
Henüz 27 yaşında olan Tolga Sarıtaş oyunculuk adına oldukça fazla şey vaad ederken öte yandan herkes hayatı hakkında her detayı merak ediyor. Sevgilisi, ailesi, yaşı, memleketi. Hadi gelin Tolga Sarıtaş nereliymiş birlikte bakalım.