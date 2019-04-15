Söz dizisinin Yavuz'u Tolga Sarıtaş bakın nereliymiş! İşte memleketi

Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz Karasu karakteri ile son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan Tolga Sarıtaş. Mobilyacı çıraklığı, pazarcılıktan Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri olmaya kadar ilerleyen bir kariyeri serüveni olan Tolga Sarıtaş herkes tarafından beğenilen bir isim.

Henüz 27 yaşında olan Tolga Sarıtaş oyunculuk adına oldukça fazla şey vaad ederken öte yandan herkes hayatı hakkında her detayı merak ediyor. Sevgilisi, ailesi, yaşı, memleketi. Hadi gelin Tolga Sarıtaş nereliymiş birlikte bakalım.