Söz dizisinin Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş’ın kardeşinin fotoğrafları olay oldu! İnanamayacaksınız, abisinin kopyası...

O Söz dizisinin Sarı Komutanı, son günlerin en çok aranan ismi. Genç yaşına sığdırdığı başarılı dizileri ile Tolga Sarıtaş, daha bizler 'Kimdir bu çocuk?' demeden hayatımız çoktan girdi bile. Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz Karasu karakteri ile son dönemde adından sıkça söz ettiren ve final ile ekranlara veda edecek olan Tolga Sarıtaş izleyicilerinde yakın markajında. Yakışıklı oyuncu özellikle genç kızların sevgilisi haline geldi. Peki Tolga Sarıtaş'ın kendisine tıpa tıp benzeyen ve en az kendisi kadar ünlü bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Tolga Sarıtaş'ın kardeşi Gencay Sarıştaş'ı görünce çok şaşıracaksınız.

05.07.2019 20:08 - Son Güncelleme: 05.07.2019 20:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





