Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş şaşırttı! Meğer Tolga Sarıtaş...

​Söz dizisinin final yapmasıyla birlikte dizide 'Yavuz Komutan' rolünü canlandıran Tolga Sarıtaş'ın hayranları, ünlü oyuncunun başka bir projeye başlayıp başlamayacağını merak eder oldu. Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ı yakın markaja alan hayranları Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek ile şaşkına döndü. İşte Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş'ın ve diğer ünlülerin gerçek yaşları...



12.07.2019 05:54 - Son Güncelleme: 12.07.2019 05:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





