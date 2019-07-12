Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş şaşırttı! Meğer Tolga Sarıtaş...
Söz dizisinin final yapmasıyla birlikte dizide 'Yavuz Komutan' rolünü canlandıran Tolga Sarıtaş'ın hayranları, ünlü oyuncunun başka bir projeye başlayıp başlamayacağını merak eder oldu. Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ı yakın markaja alan hayranları Tolga Sarıtaş hakkındaki o gerçek ile şaşkına döndü. İşte Söz dizisinin 'Yavuz Komutan'ı Tolga Sarıtaş'ın ve diğer ünlülerin gerçek yaşları...
12.07.2019 05:54
- Son Güncelleme: 12.07.2019 05:54
Tolga Sarıtaş'ın yeni projesini merakla bekleyen Söz dizisi izleyicisi özel hayatını takip eder oldu. Söz'ün Yavuz Komutan'ı olarak da nam salan Tolga Sarıtaş'ı takip edenler özel hayatıyla şoke oldu. Yaşını merak edenler Tolga Sarıtaş'ın gerçeklerini öğrendi. İşte Söz'un yıldızı Tolga Sarıtaş ve ünlülerin yaşları.
DİĞER GALERİLER