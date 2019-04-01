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Söz dizisinin Savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın meğer bir ikizi varmış! Yok böyle benzerlik

Söz dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren ve sevgilisi Barış Yurtçu ile kısa bir süre sonra nikah masasına oturacak olan Deniz Baysal güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine topluyor. Genç yaşına pek çok diziyi sığdıran Deniz Baysal, adından daha çok söz ettireceğe benziyor. Öte yandan Deniz Baysal'ın birebir bir ikizi olduğu ortaya çıktı. Onları yan yana gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

01.04.2019 15:39 - Son Güncelleme: 01.04.2019 15:44
Söz dizisinin Savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın meğer bir ikizi varmış! Yok böyle benzerlik

Söz dizisinde Savcı Derya karakterini canlandıran Deniz Baysal'a tıpa tıp benzeyen bir ünlü isim daha olduğunu biliyor muydunuz? Yan yana görünce çok şaşıracaksınız.

Söz dizisinin Savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın meğer bir ikizi varmış! Yok böyle benzerlik

YOK BÖYLE BENZERLİK

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Söz dizisinin Savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın meğer bir ikizi varmış! Yok böyle benzerlik

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in İngiliz model Penny Lane'e benzerliği konuşulmuştu.

Söz dizisinin Savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın meğer bir ikizi varmış! Yok böyle benzerlik

Meriç Aral ve Aslıhan Gürbüz'ün benzerliği insanların onları karıştırmasına sebep olabiliyor.

Söz dizisinin Savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın meğer bir ikizi varmış! Yok böyle benzerlik

Fulya Zenginer ve Başak Parlak da benzerliğiyle şaşırtan isimler.

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