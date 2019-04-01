Söz dizisinin Savcı Derya'sı Deniz Baysal'ın meğer bir ikizi varmış! Yok böyle benzerlik
Söz dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren ve sevgilisi Barış Yurtçu ile kısa bir süre sonra nikah masasına oturacak olan Deniz Baysal güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine topluyor. Genç yaşına pek çok diziyi sığdıran Deniz Baysal, adından daha çok söz ettireceğe benziyor. Öte yandan Deniz Baysal'ın birebir bir ikizi olduğu ortaya çıktı. Onları yan yana gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
01.04.2019 15:39
- Son Güncelleme: 01.04.2019 15:44
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