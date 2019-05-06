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Söz dizisinin 'Sarı komutanı' Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliği şoke etti!

Söz dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteri ile gönülleri fetheden Tolga Sarıtaş, geleceğin en parlak oyuncuları arasında gösteriliyor. Özellikle kadın izleyicilerin dikkatini çeken Tolga Sarıtaş'ın kendisine çok benzeyen bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Tolga Sarıtaş'ın kardeşi Gencay Sarıtaş'ı görünce sizde çok şaşıracaksınız. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

06.05.2019 17:17 - Son Güncelleme: 06.05.2019 17:25
Söz dizisinin 'Sarı komutanı' Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliği şoke etti!

Söz dizisinin Yavuz komutanı Tolga Sarıtaş, özel hayatın gizliliğine inananlardan. Hem sevgilisini hem ailesini saklayan Tolga Sarıtaş'ın ailesini ve özellikle kardeşlerini görünce çok şaşıracaksınız.

Söz dizisinin 'Sarı komutanı' Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliği şoke etti!

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu kardeşi Orçun İynemli'yi mutlaka duymuşsunuzdur. Peki ya ablası Yeşim İynemli'yi?

Söz dizisinin 'Sarı komutanı' Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliği şoke etti!

İŞTE ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN ABLASI YEŞİM İYNEMLİ

Söz dizisinin 'Sarı komutanı' Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliği şoke etti!

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİNN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

Söz dizisinin 'Sarı komutanı' Tolga Sarıtaş'ın kardeşiyle benzerliği şoke etti!
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