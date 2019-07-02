Söz dizisinin 'Sarı Komutan'ı Tolga Sarıtaş bildiğiniz gibi değilmiş! İşte o gerçek...
Söz dizisinde 'Sarı Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş bildiğiniz gibi değilmiş... Sevilen dizinin başarılı oyuncusu Tolga Sarıtaş hakkında herkesi yanıltan o gerçek ortaya çıktı. Dizide canlandırdığı karakterler izleyenlerin gönlünü kazanan Tolga Sarıtaş hakkında ortaya çıkan gerçekler, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İşte Söz dizisi oyuncusu Tolga Sarıtaş hakkındaki duyanları hayretlere düşüren o gerçek...
02.07.2019 05:55
- Son Güncelleme: 02.07.2019 05:55
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