Söz dizisinin çaylak Feyzullah'ı Aytaç Şaşmaz'ın eski hali şoke etti! Bu halinden bambaşka

Söz dizisinde Feyzullah Altıparmak'ı canlandırıyor genç oyuncu Aytaç Şaşmaz. 25 yaşındaki genç oyuncunun kardeşinin İsmail Ege Şaşmaz olduğunu zaten bilmeyeniniz yok. Şimdi sizi alıp biraz daha geçmişe götürelim. Aytaç Şaşmaz'ın eski hali görenleri şaşkına çeviriyor. Kendini bambaşka birine dönüştüren Aytaç Şaşmaz'ın değişimi sizi çok şaşırtacak. İşte başta Aytaç Şaşmaz olmak üzere ünlülerin değişimleri.

29.04.2019 16:21 - Son Güncelleme: 29.04.2019 16:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





