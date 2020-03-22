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Söz dizisi oyuncusu Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk'un tatil görüntüleri olay oldu

Söz dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk ile geçtiğimiz ay gittiği tatilden yaptığı paylaşımlar gündeme geldi. Ocak ayının son haftasında kamp yapan Söz dizisinin yıldızı ve sevgilisi magazin dünyasını peşlerine taktı. İşte Söz dizisindeki Yavuz komutan rolüyle bir döneme damga vuran Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk'un olay pozları.

22.03.2020 19:44 - Son Güncelleme: 22.03.2020 19:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





